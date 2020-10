Martijn Dingenen en Heur-Tongeren onderschatten Spouwen-Mopertingen niet: “Winst is must” Guido Gielen

11u07 0 Sport in de buurt In de competitie-opener in tweede nationale B voor eigen volk tegen Bocholt liep Martijn Dingenen (31) een kuitblessure op. In Hades moest de klasbak vanuit de tribune toekijken. Zondag wacht de confrontatie bij zijn ex-club Spouwen-Mopertingen. Donderdag kon Dingenen voluit gaan op training. Het trainersduo Jef Byloos en Marco Pauls kan dus weer rekenen op de centrale middenvelder.

Je was aanwezig bij de inhaalwedstrijd van Spouwen-Mopertingen tegen Hades. De thuisploeg kreeg een 1-6-pandoering van Hades. Het mag zondag niet mislopen voor Heur-Tongeren, toch ?

“Woensdag kwam Spouwen-Mopertingen inderdaad op alle vlakken tekort tegen Hades. Dat wil echter niks zeggen. Wij gingen ook met serieuze cijfers onderuit in Hades (3-0). Het deed pijn aan het hart om mijn ex-club zo zwaar te zien verliezen. Het is nu mijn tweede jaar bij Heur-Tongeren, maar Spouwen-Mopertingen zal ik nooit vergeten. Ik was er kapitein van de ploeg en kind aan huis. Zeven jaar bij dezelfde ploeg spelen is niet vanzelfsprekend in het voetbal. Op papier lijkt Spomo misschien wel een hapklare brok, maar geloof mij, het zal zondag niet van een leien dakje gaan. Het is tenslotte een Zuid-Limburgse derby en daarvoor kan Spomo zich extra opladen.”

Ben je nu niet te lief voor je ex-club, want dit Heur-Tongeren heeft toch meer kwaliteiten?

“Ik blijf erbij. We mogen Spomo niet onderschatten. Anderzijds heb je natuurlijk een punt. Wij moeten niet bouwen aan een nagenoeg volledig nieuwe ploeg. De structuur is er en de organisatie staat hier op punt. In Hades speelden we na de rust behoorlijk en kregen enkele kansjes op de gelijkmaker. Al moeten we ook eerlijk zijn in onze analyse. Hades was veel te sterk en is in mijn ogen een titelkandidaat. Thuis tegen Bocholt speelden we aardig en hadden we recht op de drie punten. Zondag wacht in feite een rechtstreekse concurrent in de strijd om het behoud. Als we winnen, slaan we meteen een kloofje. Een overwinning is een must, want bij een vier op negen mogen we spreken van een geslaagde start.”

Als nieuwkomer in de reeks willen we zo snel mogelijk zeker zijn van het behoud. De rest van het seizoen kan je dan ontspannen spelen.

Wat is de ambitie van Heur-Tongeren dit seizoen ?

“Onze voorbereiding was prima. We zitten ook nog altijd in de beker van België. Als nieuwkomer willen we zo snel mogelijk zeker zijn van het behoud. De rest van het seizoen kan je dan ontspannen spelen en zit een plaats in de linkerkolom er zeker in. We hebben een sterke groep en de sfeer is uitstekend. We mogen uiteraard ook niet blind zijn voor de gebreken. De kern is smal en als we te kampen krijgen met blessures zal het een stuk moeilijker zijn om punten te sprokkelen.”

Nieuwe uitdaging

Dat werd duidelijk in Hades, want zonder Martijn Dingenen op het middenveld is Heur-Tongeren een stuk zwakker, nietwaar ?

“Daarover ga ik geen commentaar geven, dat laat ik over aan de staf. Ik ben wel blij dat ik zondag weer kan aantreden. Want het is de eerste keer dat ik tegen mijn ex-club zal spelen.”

Ben je gelukkig in de stad van Ambiorix ?

“Ik ben afkomstig van Meeuwen, maar woon al meerdere jaren in Hoeselt. Na mijn avontuur bij Spomo was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik ben gelukkig met mijn keuze voor Heur-Tongeren. Het is ook de bedoeling om hier nog vele jaren te blijven. Er is ook een tweede kindje op komst. We hebben nu een zoon (1,5 jaar) en in januari komt er een meisje bij. Ik ben dus een gelukkig man op alle vlakken (lacht).”