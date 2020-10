Marith Vanhove pakt na goud in ploegkoers ook EK-titel vijfhonderd meter: “Na twee teleurstellingen een tof slot” Hans Fruyt

13 oktober 2020

17u52 0 Sport in de buurt Eerstejaarsjuniore Marith Vanhove (17) keert met twee gouden medailles terug van de Europese pistekampioenschappen in Fiorenzuola. Nadat ze maandag met Katrijn De Clercq de ploegkoers won, lukte de Izegemse dinsdag op de vijfhonderd meter de beste chrono (42”307).

Het namiddagprogramma van de slotdag van dit EK op de openluchtpiste in het Italiaanse Fiorenzuola verliep voor Marith Vanhove zenuwslopend. De eerstejaarsjuniore ging op het EK vijfhonderd meter als eerste van start. Ze klokte meteen de snelste tijd. Daarna was het nagelbijten tot de rest zijn tijdrit had afgewerkt. Vanhove haalde het en was drie tienden sneller dan de Oekraïense Biletska en vier tienden vlugger dan de Française Kouame. De Izegemse reed een perfecte race. Niet over 500, maar over 590 meter. De baan in Fiorenzuola is vierhonderd meter lang. In deze race streden de meisjes junioren anderhalve ronde tegen de klok.

“Ik focuste in de eerste plaats op mijn start”, vertelt Vanhove na de winst. “Mijn timing bij de start was heel goed. In de bochten probeerde ik in mijn aerodynamische houding zo laag mogelijk te blijven om daar geen tienden van een seconde te verspelen. Dat ging goed. Tijdens de race dacht ik eigenlijk dat het niet echt lekker liep, maar coach Cocquyt vertelde meteen na de aankomst dat ik een hele sterke tijd had neergezet. Daarna was het afwachten tot de rest gereden had. Zenuwslopend was dat. Tot mijn grote verbazing werd mijn chrono niet meer verbeterd. Inderdaad, dit was een wedstrijd over 590 meter in plaats van 500. Voor mij geen nadeel, denk ik, want een puur pure sprinter ben ik niet. Dat ik op deze openluchtpiste met mijn tijdritfiets kon rijden was een voordeel.”

Ploegenachtervolging

Voor Vanhove zijn de twee gouden medailles een opsteker. “Want dit EK was met twee ontgoochelingen gestart”, zucht Vanhove. “In de scratch werd ik vijfde, maar hoopte ik op een podiumplaats. Voor de ploegenachtervolging hadden we volgens mij een hele goeie ploeg, maar haalden we de beste vier niet. Net niet. Het is tof om dit EK toch nog goed af te sluiten. Als het doorgaat, sluit ik mijn seizoen op 25 oktober in Borlo af met het BK tijdrijden.”