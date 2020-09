Marco Battista en Thes Sport kijken uit naar speciale match bij Tienen Guido Gielen

01 oktober 2020

00u03 0 Sport in de buurt De eerste drie punten zijn binnen voor coach Patrick Witters en zijn team. Dit weekend wacht een speciale wedstrijd met de verplaatsing naar Tienen, want ex-coach Bart Vanhoudt is in de suikerstad technisch en sportief manager. Op de linkerflank is Marco Battista (32) outstanding. De ervaren klasbak kijkt uit naar de confrontatie tegen Tienen.

“Het verhaal Bart Vanhoudt bij Thes Sport was een groot succes. Hij werd thuis tegen Winkel Sport samen met ex-doelman Bernd Brughmans nog gehuldigd. Dat wil toch iets zeggen. Zeker een speciale match voor de meeste jongens. Wij willen ons tonen in Tienen en gaan voor de volle buit.”

Tegen Winkel Sport werd het een verdiende overwinning, maar liep het bij momenten stroef. Wat verwacht je van Tienen ?

“Tienen speelt ook op kunstgras en dat is mooi meegenomen. De suikerboys verloren nipt bij Francs Borains, maar kwamen kort na de rust met tien man te staan. Spaenhoven kreeg zijn tweede gele kaart en zal dus niet kunnen aantreden tegen ons. Je kan dus weinig zeggen na één wedstrijd. Het was ook een lastige verplaatsing voor Tienen, want winnen in het zwarte land is geen sinecure. Ik verwacht zeker een fel duel en in mijn ogen twee teams die willen voetballen. Ik ben er zeker van dat ze de trainer Johan Claes gebrieft hebben over onze sterke en zwakke punten”, grijnst Battista. “

Als ancien ben je scherp aan het seizoen begonnen. Iedereen wil zich blijkbaar tonen aan de nieuwe coach. Valt hij en zijn systeem mee ? Want je loopt nu meer dan vorig seizoen, toch ?

“Iedereen staat inderdaad op scherp. Ook al is de kern niet zo breed, momenteel zitten ervaren jongens als Frederik Spruyt , Simon Bammens en Giel Deferm op de bank. Het is dus knokken om in de basis te staan. Alleen voorin zitten we krap. Na het vertrek van Kevin Oris vonden we geen gepaste oplossing. Onze jonge spits Vaesen heeft nog tijd nodig, maar die jongen heeft kwaliteiten en zal er binnenkort zeker doorkomen. Het is ook niet gemakkelijk om alle druk op je schouders te krijgen. Van een spits verwachten de supporters dat hij de netten doet trillen. Ach, wie scoort is niet belangrijk, de drie punten tellen. De nieuwe coach valt enorm mee op alle vlakken. Zijn systeem is uitgaan van een stevige organisatie en aanvallend hoog druk zetten. Of ik nu meer moet lopen dan vorig seizoen ? Ik dweil graag de flank af en deed dat in het verleden ook. Misschien nu iets meer omdat we hoog druk moeten zetten. Ik schat toch een 10km per wedstrijd. Ik ben samen met Deferm de oudste van de ploeg, maar ik voel mij nog topfit hoor (lacht).”

Je bent terug vrijgezel. Waar woon je nu ?

“Over mijn breuk wil ik het niet hebben. Ik ben wel mijn ploegmaat Nick Hulsmans enorm dankbaar, want momenteel woon ik samen met hem in Zonhoven.”