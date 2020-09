Marcel Mehlem en Union maken zich op voor de derby tegen RWDM: “Winnen is de enige optie” DRIES CHARLIER

24 september 2020

16u39 3 Sport in de buurt Union staat door de 3-2-overwinning van vorig weekend tegen Seraing aan de leiding in 1B. Marcel Mehlem (25) hoopt die plek uiteraard nog te behouden en beseft dat er zaterdag in de derby tegen RWDM gewonnen moet worden.

Door het vroege uitvallen van François moest Mehlem in de wedstrijd tegen Seraing al snel als rechtsachter fungeren. “Het was voor mij niet echt een zeer nieuwe positie omdat ik er twee seizoenen geleden al gespeeld had. En ik maakte mijn debuut in het professionele voetbal in Duitsland op de linksachter”, blikt Marcel Mehlem terug.

“Nieuw was het dus niet, maar het is altijd een leuke uitdaging. Mijn ploegmaats maakten het gemakkelijk voor me omdat de communicatie goed was en ze probeerden me te helpen in elke situatie. Ik ben iemand die altijd een vechtersmentaliteit aan de dag legt. Dat is ook iets dat je altijd kan doen, want zelfs als niets goed is, kan je altijd vechten.”

Domme doelpunten vermijden

Mehlem liet meteen een goede indruk na als rechtsachter en gaf de assist voor de 1-0. “Uiteraard was ik zeer blij. Ik kreeg de bal van Lynen en speelde naar de eerste paal omdat ik wist dat er daar wel iemand ging zijn.”

Dat was ook het geval, want Sigurdarson tikte de 1-0 binnen. Diezelfde Sigurdarson maakte er niet veel later 2-0 van.

Uiteindelijk gaf Union die 2-0-voorsprong nog bijna uit handen. “We mochten ons gelukkig prijzen dat we in het eerste deel van de eerste helft geen goal slikten. Seraing begon echt goed. Nadien lukte het ons om beter te spelen en twee keer te scoren. We kregen daarna een dom doelpunt en een doelpunt op stilstaande fase tegen. Dat mag echt niet gebeuren. We werken eraan om zulke domme doelpunten te vermijden. Gelukkig konden we het nog rechttrekken en de drie punten thuishouden.”

Fans op de training

Zaterdag staat de derby tegen RWDM op het programma. “De fans kwamen ons deze week op training aanmoedigen. Het leeft dus echt wel. Ik hoorde ook al enkele verhalen van spelers en staf die zowel onze als de traditie van RWDM kennen. Elke speler houdt van zulke wedstrijden. Je voelt enkele dagen op voorhand al hoe belangrijk ze zijn. Iedereen is zeer gemotiveerd.”

“Dat je een derby niet speelt, maar een derby wint? Er is inderdaad maar één optie. Wij willen, net zoals hen, de drie punten. We moeten zoals de voorbije wedstrijden agressief spelen en dan ben ik zeker dat we gaan winnen.”