Marc Vettori moet Brabantse Pijl in goede banen leiden. “Ik heb veel vertrouwen in mijn team” Erik Vandeweyer

06 oktober 2020

14u02 1 Sport in de buurt Marc Vettori is sinds januari 2019 voorzitter van Rode Sportief. Vorig jaar kende hij zijn vuurdoop in de Brabantse Pijl, maar toen mocht hij bij wijze van spreken nog leergeld betalen. Nu staat hij echt aan het hoofd van een goed draaiend team. Het vertrouwen is terecht groot.

Vorig jaar nam Marc Vettori de voorzitterstaken bij Rode Sportief over van Pascal Demol. “Het was een samenloop van omstandigheden. Pascal had drukke Europese bezigheden en kon niet langer de nodige tijd vrijmaken voor de club. Ik nam over. Zelf heb ik nog op een bescheiden niveau gekoerst bij de nieuwelingen. Toen al was ik aangesloten bij Rode Sportief. Het volstond om de liefde voor het wielrennen definitief te pakken te krijgen. Mijn actieve koerscarrière heeft niet lang geduurd. Een val op training in Braine-le-Château betekende het einde. Ik fiets nu nog puur recreatief. De microbe is wel gebleven.”

Achter de schermen

Marc Vettori bleef zich inzetten voor Rode Sportief. “De voorbije jaren heb ik vanuit de luwte kunnen werken. Het werk was gevarieerd. Dan kon gaan van het zorgen voor wagens tot het aanbrengen van sponsors. Toen men mij vroeg om in de voetsporen van Pascal te treden, heb ik niet lang moeten nadenken.”

Veel werk

Als geen ander beseft Marc Vettori dat een organisatie als de Brabantse Pijl leiden een gigantische taak is. “Ik heb veel vertrouwen in mijn team, maar ik geef toe dat er meer werk bij de job komt kijken dan ik aanvankelijk had gedacht. Meer dan dertig mensen volgen alles van zeer nabij goed op. Mijn ondervoorzitter Jean Dermaut neemt me gelukkig veel werk uit handen. Hij kent iedereen: van de seingevers tot de politiemannen. Bovendien is hij bijzonder punctueel. Het komt er voor mij op aan om veel te delegeren. Het zoeken naar sponsors blijft wel een aandachtspunt voor mij.”

Onvoorziene wending

Marc Vettori is schepen in Drogenbos en werkt bij Vivaqua. Hij moet op de dag van de koers op elk scenario voorbereid zijn. “Vorig jaar werden we plots geconfronteerd met wegenwerken in Louvain-la-Neuve. Dan komt het er echt op aan om attent te zijn. Ik probeer op de koersdag te genieten, maar uiteraard komt er soms ook wat stress bij kijken. Wat doe je als een bus met seingevers in Beersel defect is? Snel handelen is dan de boodschap. Anderzijds besef ik dat de Brabantse pijl niet het werk van één dag is. Daags na de wedstrijd woensdag begint de voorbereiding al op de volgende editie.”