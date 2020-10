Mandel United start de competitie met een 1-0-nederlaag op VK Tienen Philippe Bourez

11 oktober 2020

19u22 0 Sport in de buurt Voor FC Mandel United begon nu pas het nieuwe avontuur in eerste nationale. De eerste opdracht van het nieuwe seizoen werd voor de manschappen van coach Kurt Berton spijtig genoeg afgesloten met een nipte 1-0-nederlaag op het veld van VK Tienen, ook al een nieuwkomer in eerste nationale.

Na de afgelastingen tegen Dessel Sport en SV Roeselare kon Mandel United eindelijk aan de slag. Mandel United kreeg als best geplaatste tweede in de stand pas laat het licht op promotiegroen maar speelt nu eindelijk in de reeks waar het al een drietal seizoenen van droomde. De eerste opdracht in die reeks eindigde in mineur want de Izegemnaars moesten met nul punten vanuit Tienen terug de bus op. Eén doelpunt een tiental minuten voor de rust was voldoende voor de Suikerjongens om de drie punten thuis te houden. “We verdienden op zijn minst één punt”, weet een toch wel ontgoochelde coach Kurt Berton. “We speelden een uitstekende eerste helft en kenden ook de nodige pech. We troffen een viertal keer de lat en een aantal doelpogingen werden nog in extremis afgeblokt. We hadden de match goed onder controle en onze tegenstander was slechts een drietal keer gevaarlijk. Ze scoorden wel één mooie goal en dat was voldoende om ons te nekken. Zuur om met lege handen terug naar Izegem te keren want die verliesbeurt hadden we zeker en vast niet verdiend.”

Wat een dramatische voorbereiding

Een eerste competitiematch op 11 oktober, dat is uiteraard rijkelijk laat. “Wat een dramatische voorbereiding hebben wij achter de rug”, gaat de Izegemse T1 verder. “We zijn al maanden bezig maar pas nu konden we voor het eerst die competitieveters aanbinden. Na de spijtige bekeruitschakeling tegen Zwevezele moesten we andermaal enkele weken wachten op de competitiestart en moesten we dan nog eens een week in quarantaine. Verre van ideaal maar dat zijn nu éénmaal de omstandigheden en ook andere ploegen zullen daar veel hinder van ondervonden hebben. Die eerste nederlaag moeten we nu zo snel mogelijk zien door te spoelen want volgende zaterdag spelen we voor een eerste keer in de competitie voor eigen publiek tegen een toch wel sterk team als Thes Sport.”