Malcolm Appiah zet Olsa Brakel met flits op weg naar nieuwe bekerstunt: “En nu graag Anderlecht” Kristophe Thijs

11 oktober 2020

19u14 1 Sport in de buurt Is er een nieuw mirakel van Brakel in de maak? Olsa heeft met een verdiende stuntzege tegen eerstenationaler Dender alvast een belangrijke stap gezet richting een nieuw mirakel. Een flitsende actie van Malcolm Appiah aan het begin van de tweede helft en een penalty in de slotfase zorgden ervoor dat een matig Dender met het schaamrood op de wangen moest afdruipen. Maandagavond belandt Olsa Brakel dus opnieuw in de trommel met sowieso een eersteklasser als tegenstander. “En dat mag gerust mijn ex-ploeg Anderlecht zijn”, aldus Malcolm Appiah.

In een met 400 toeschouwers uitverkocht (coronaregels) Stephan Van den Berghe-stadion nam, onder het toeziend oog van topdoelman Matz Sels, de thuisploeg de beste start. Nelis schoot in de openingsminuten nipt naast en een kopbaldoelpunt van Deryck werd afgekeurd wegens buitenspel. “Die afwachtende start van Dender heeft ons eigenlijk verrast”, geeft Appiah toe. “We hadden gedacht dat we meteen onder druk zouden komen en zouden moeten terugplooien. Maar niets was minder waar. De beste kansen waren meteen voor ons.”

Moment aangebroken

Naarmate de match vorderde, werd het evenwicht wel meer en meer hersteld. Brakel-doelman Otte toonde zijn klasse na een flits van Ngongo en na een afgeweken schot van een voor het overige bijzonder bleke Casagolda. “Maar het begin van de tweede helft was opnieuw voor ons. Nadat ik de bal op links tegen de lijn kreeg aangespeeld, achtte ik mijn moment aangebroken. Ik zette twee verdedigers in de wind en kon perfect afleggen voor de vrijstaande Nelis, die maar binnen te tikken had”, legde Appiah zijn actie uit.

Het spel werd bitsiger en ref Bossuyt strooide kwistig met gele kaarten. Olsa haalde sluw het tempo uit de match op de juiste momenten en Dender was te weinig creatief om nog gevaarlijk te zijn. In de slotfase legde de bezoekende doelman Gies Deryck neer in het strafschopgebied en Cordie zette vanop de stip de feestelijkheden in. “Een zege waar niets op af te dingen valt”, meent Appiah. “Ik speelde vorig jaar met Ronse tegen Genk en dat was al een hele toffe ervaring. Welke ploeg er nu uit de trommel mag komen? Het liefst mijn ex-ploeg Anderlecht natuurlijk, maar met AA Gent kan ik ook nog leven.”

Komende woensdag moet Olsa overigens al opnieuw aan de bak in de competitietopper tegen Lokeren-Temse.

Olsa Brakel: Otte, Lambrecht, Desmet, Bogaert, Cordie, Denis, Appiah (’75 D’Hondt), Pauwels (90’ Schelstraete), Haezebroeck, Nelis, Deryck (90’ Capelleman).

Dender: Gies, Smet, Vanbelle, Borry, Ragolle, Rowell, Van Oudenhove, Casagolda, Hens, Ngongo (’59 M’Barki), Houdret.

Doelpunten: 54’ Nelis (1-0), 92’ Cordie (2-0).

Geel: Cordie, Rowell, Bogaert, Houdret, Lambrecht, Deryck, Gies, Smet.