Maaseik-coach Joel Banks ziet zijn team verliezen van Wit-Russische Soligorsk: “Geen excuses, donderdag duidelijke winst boeken tegen de Zwitsers” Koen Wellens

07 oktober 2020

22u11 0 Sport in de buurt Maaseik is het eerste kwalificatietornooi voor de Champions League begonnen met een 2-3 nederlaag tegen Soligorsk. De Maaseikenaars zagen middenman Pieter Verhees al in de eerste set uitvallen, maar ze leken bij 24-21 in set vier toch op weg naar winst. De Wit-Russen beten echter stevig terug en ook de vijfde set vergaten de Limburgers een matchbal te scoren.

De laatste kwalificatieronde met de toppers Trentino en Moskou lijkt ver weg voor de jongens van Joel Banks. Alleen als ze donderdag met 3-0 of 3-1 winnen van thuisploeg Amriswil, stoten de Maaseikenaars door naar de volgende ronde. “Dat is inderdaad de opdracht. De hard way”, vertelt Joel Banks die zich niet wil verstoppen achter het uitvallen van Pieter Verhees. “Dat kan altijd gebeuren en ik vind dat wij dat nog goed opgevangen hebben. Neen, geen excuses, wij hebben op andere momenten gefaald.’

Maaseik had de winst nochtans voor het grijpen. In de vierde set stond het 24-21, maar in plaats van te kunnen juichen, keken de Maaseikenaars drie matchballen later opnieuw in de ogen van de Wit-Russen die op gelijke hoogte kwamen. Ook in de vijfde set liep het nog mis. Maaseik vergat de eerste matchbal te benutten, Soligorsk deed dat even later wel. “Dat is een bittere pil om slikken”, reageert Banks. De immer positieve Brit denkt echter al aan de match tegen de Zwitsers. “Wij hebben inderdaad kansen gehad, maar wij hebben ze niet benut. Ik kan er niet te lang bij stilstaan.”

Mes op de keel

De Maaslanders krijgen donderdag nog een kans om zich te plaatsen voor de volgende ronde die eind oktober doorgaat. Het is ook meteen de laatste kans want als er niet gewonnen wordt van de Zwitsers, zit de Champions League er al na twee wedstrijden op. “Daar wil ik niet aan denken. Wij moeten nu focussen op de match tegen Amriswil. Dat is onze enige kans en ik geloof erin dat wij ons kunnen plaatsen.” Ook libero Just Dronkers gelooft nog in de kwalificatie. Ook al belooft het een pittige wedstrijd te worden tegen zijn landgenoot en ex-Maaseikenaar Marco Klok die de Zwitsers coacht. “Het zal met het mes op de keel zijn, maar ik twijfel niet aan onze kansen.”