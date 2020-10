Maaseik-coach Joel Banks trekt met vertrouwen naar eerste Europese opdracht: “Alle ploegen zijn nog in opbouw” Koen Wellens

06 oktober 2020

16u22 0 Sport in de buurt Maaseik trekt deze week naar het Zwitserse Amriswil voor de eerste voorronde in de Champions League. Aan de boorden van de Bodensee nemen de Maaslanders het op tegen de thuisploeg en tegen het Wit-Russische Soligorsk. De winnaar van dit tornooi neemt het eind oktober op tegen Moskou en Trentino. “Dat is al een groepsfase waard, maar wij moeten elke kans grijpen. Trouwens, alle ploegen zijn nog in opbouw, ook de toppers”, vertelt Banks.

Maaseik opende de competitie met een 1-3-zege op het veld van Achel. De Maaslanders speelden in de Koekoek zonder libero Just Dronkers (beenblessure) en aanvaller Mitch Stahl (knieblessure). De nieuwe Argentijn Martinez ruilde zijn plaats op de hoek voor die van libero. “Het was even zoeken en daar heeft Achel in de eerste set gebruik van gemaakt”, reageerde Joel Banks. “Vanaf set twee zag ik een beter Maaseik en dat stemt me hoopvol voor de Europese trip. Ja, die voorronde moeten wij kunnen overleven.”

Zijn nieuwe ploeg moet nog wat tijd krijgen. De mayonaise pakte niet altijd, maar de Maaseik-coach gelooft dat de meeste ploegen nog zoekend zijn. “Ik zag al wedstrijden van teams in Polen en Italië en ook daar is nog veel werk. Hoedje af voor Achel dat wel al heel mooie dingen liet zien. Wij trouwens ook hé, maar nog te weinig constant. Ja, ik heb ook genoten van powerman Amir Esfandiar. Ik begrijp zijn felle reacties trouwens. Corona in Iran is nog wat anders dan in Europa. Toen hij in Maaseik aankwam, moest hij om te beginnen twee weken in quarantaine. Pas nu kan hij voluit gaan. Laat hem dus maar genieten van elk punt.”

Terugkeer Cox

Zo denkt ook Jolan Cox erover. De Antwerpse aanvaller keerde na één seizoen aan de boorden van de Middellandse Zee in Nice terug naar de boorde van de Maas. Samen met de Iraniër Esfandiar moet Cox de aanvallende gesel van de Maaseikse tegenstanders worden. “De zege in Achel zegt niks. Vergeet niet dat we nog maar drie weken op volle sterkte trainen. Er ligt nog heel wat werk op de plank, maar jammer genoeg is er weinig tijd. De eerste Europese horde mag geen probleem zijn. Daarna volgt er met Aalst al een Belgische topper. Verrassend dat ze in eigen huis van Menen verliezen. Het wordt een bijzonder seizoen.”