Maarten Vanwymeersch en KVV Vlaamse Ardennen vlot voorbij Jong Zulte: “Niet onze beste match, wel mijn eerste twee goals” Hans Fruyt

05 oktober 2020

14u02 0 Sport in de buurt Eersteprovincialer KVV Vlaamse Ardennen nam vlot de maat van Jong Zulte (0-4). En dat onder meer dankzij twee goals van Maarten Vanwymeersch. De 25-jarige flankaanvaller scoorde zijn eerste doelpunten voor z’n nieuwe ploeg, die met zeven op twaalf nu al afstand neemt van de onderste regionen.

Zit de voetbalcarrière van Maarten Vanwymeersch eindelijk op kruissnelheid? De voorbije jaren slaagde hij er niet in bij KSV Oudenaarde of KSC Dikkelvenne door te breken. De kerel uit Schorisse werd door allerlei letsels afgeremd. Een kruisbandletsel speelde hem lang parten. “Een kruisband herstellen ze door een stukje uit je hamstrings te nemen”, verduidelijkt Vanwymeersch. “Ik liep te regelmatig spierletsels op. Vorig seizoen bleef ik gespaard, maar geraakte ik niet verder dan de beloften van Dikkelvenne. De voorbije maanden bleef ik telkens honderd procent fit. Laat ons hopen dat dit zo blijft.”

KVV Vlaamse Ardennen kan er enkel maar wel bij varen. Uit bij Jong Zulte, tot nog toe puntenloos, opende Vanwymeersch enkele seconden voor de rust de score. Acht minuten na de pauze kon hij de bonus verdubbelen. In het slot dreef Jochen Van Wambeke het verschil met nog twee treffers op. “Kort nadat ik een tweede keer scoorde, viel Zulte met tien”, gaat Vanwymeersch voort. “Van dan af kwamen we niet meer in de problemen. We speelden zeker niet onze beste wedstrijd. Nochtans was het een vrij belangrijk duel, want we konden Zulte op zeven punten zetten. Dat is ook gebeurd. Nu moeten we een degelijke thuisreputatie proberen opbouwen. Onze eerste echte thuismatch (de partij tegen Grembergen werd midweek in Oudenaarde afgewerkt, red.) tegen Denderhoutem verloren we met 1-2. In die match verdienden we zeker een puntje.”

Moederclub

Zondag bekampen de groen-witten met FC Latem opnieuw een puntenloze ploeg. Nog meer afstand nemen van de onderste regionen moet de ambitie zijn. “We leggen de lat niet te hoog, we mikken op een rustig seizoen waarin we niet in gevaar komen”, besluit Vanwymeersch, die enkele maanden geleden ook met Jong Zulte en SK Munkzwalm rond de tafel zat. “Ik koos voor Ardennen omdat ik de club goed ken, want ik begon hier te voetballen. Bovendien vond ik enkele vrienden als Bart Pollet, Gaëtan Desmet en Dominique Singeot terug.”