Maarten Matthijs (Rc Bambrugge) mist match op Tempo Overijse: “Clubliefde breekt me even zuur op” Erik Vandeweyer

07 oktober 2020

08u59 0 Sport in de buurt Zaterdag trekt Racing Bambrugge naar Tempo Overijse. Afgaand op de rangschikking moet het een evenwichtig duel worden. De Overijsenaren hebben drie punten minder, maar ook één wedstrijd minder gespeeld. Schutter Maarten Matthijs zal de verplaatsing niet meemaken als speler. Hij ligt (opnieuw) even in de lappenmand.

Koen Matthijs was vorig weekend tegen Torhout nog de matchwinnaar. Enkele dagen na de winstmatch heeft de speler dubbele gevoelens bij de overwinning. “Uiteraard is het fantastisch dat we wonnen en na drie speeldagen op de vierde plaats staan met zes punten. We hadden zelfs het maximum van de punten kunnen hebben, want tegen Anzegem kon de score ook omgekeerd zijn (0-1 verlies, nvdr.). Geen enkele ploeg in onze reeks heeft trouwens nog het maximum van de punten. Zes op negen is zeker onverhoopt goed.”

Blessureleed

Er is echter een keerzijde aan de medaille. Maarten Matthijs bevestigt. “Ik sukkel al een maand met een letsel aan de adductoren. De aanhechting met het schaambeen is ontstoken. Vorige week donderdag heb ik een eerste keer weer meegetraind. Op zich ging dat goed. De match van vorig weekend kwam evenwel nog te vroeg. De trainer belde me met de vraag of ik eventueel kon spelen tegen Torhout. Tom Lammens moest immers in quarantaine, nadat iemand in zijn vriendenkring besmet was geraakt. In mijn enthousiasme hapte ik toe. Uiteindelijk speelde ik 25 minuten en scoorde ik zelfs. Op maandag en dinsdag ondervond ik echter de weerbots. De blessure stak weer de kop op, ik was te vroeg herbegonnen. Vermoedelijk zal ik opnieuw enkele weken buiten strijd zijn. De clubliefde breekt me nu even zuur op (lacht). Mijn beslissing om te spelen was niet zo slim.”

Felle opmars

Maarten Matthijs is al vier jaar aangesloten bij Racing Bambrugge. Hij maakte de opmars van de club mee. “Toen ik in Bambrugge aankwam, dacht ik in eerste provinciale te kunnen meedraaien. Bambrugge degradeerde echter alsnog. Hoewel die degradatie niet verwacht werd, was het geen doemscenario. Ik maakte de opgang mee van tweede provinciale tot derde nationale. In die periode beleefde ik het ene hoogtepunt na het andere. Wat mij betreft mag dat nog even doorgaan.”