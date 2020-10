Lyra-Lierse laat zich in de slotfase van de wedstrijd in Berchem nog twee punten afnemen: “We hebben onszelf in de voet geschoten” Bart Jacobs

11 oktober 2020

17u59 0 Sport in de buurt Lyra-Lierse heeft zichzelf zondag, uit bij Berchem, zwaar in de voet geschoten. Jordi Peffer bracht Lyra-Lierse vier minuten voor het einde op voorsprong, maar Berchem kon alsnog gelijk maken. Zo lieten de bezoekers zich een bijna zekere zege alsnog ontglippen.

Op de vorige speeldag maakte Lyra-Lierse brandhout van Cappellen. Vooral de manier waarop had voor heel wat lovende commentaren gezorgd. Het vertrouwen was dan ook groot dat dat andere Antwerpse varkentje dat Berchem heet, zou gewassen worden. En daar leek het ook op uit te draaien toen Peffer de 0-1 scoorde. Brent Peers besliste daar in de blessuretijd met een late gelijkmaker nog anders over.

Lyra-Lierse pakte dus uit bij Hasselt en Berchem slechts één punt. Maar toch wil Koen Weuts niet dat er gewag gemaakt wordt van een uitcomplex. “Nee, dat is helemaal niet aan de orde. Als je in rekening neemt dat Berchem slechts drie keer op doel heeft getrapt en onze doelman amper werk heeft op te knappen gehad, en dat wij toch meerdere kansen bij elkaar hebben gevoetbald, verdiende er maar één ploeg de zege. Ik ben het erover eens dat dit niet onze beste wedstrijd was, maar zo zitten er altijd wel eens tussen. Nee, we hebben onszelf in de voet geschoten omdat dat eerste doelpunt zo lang uitbleef. En dan was er ook pech mee gemoeid, want dat schot van Peers wordt afgeblokt, waardoor de bal een boogje mee krijgt en onze doelman geklopt was. Het is ook niet zo dat we ons al zegezeker waanden na die late 0-1 (Peffer scoorde in de 86ste minuut, red.). We hadden misschien wel de bal in de ploeg moeten houden. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden valt dan uiteindelijk nog die late gelijkmaker.”

Weuts kan hier dan ook moeilijk vrede mee nemen. “Nee, zeker niet. Dit voelt nu een beetje zuur aan, maar tegelijk leer je hier ook uit zonder dat het tot een dramatisch slecht resultaat heeft geleid. Laat ons dus hier onze lessen uit trekken en dit meenemen naar onze volgende wedstrijd tegen Hoogstraten. Maar laat ons nu toch echt niet in paniek schieten omdat het op verplaatsing niet zo vlot loopt als in onze thuiswedstrijden.”