Lyra-Lierse houdt de punten thuis tegen Spouwen-Mopertingen na goals van Peffer en Adesanya: “Blij met mijn doelpunt, op aangeven van Jordy” Bart Jacobs

27 september 2020

14u40 0 Sport in de buurt Lyra-Lierse heeft zijn eerste zege in tweede nationale beet: het werd 2-1, en spannend bleef het wel tot het laatste signaal. Groot was dan ook de opluchting bij de thuisaanhang toen scheidsrechter Vandevenne de wedstrijd beëindigde. De spitsen van Lyra-Lierse - Peffer en Adesanya - hadden na afloop redenen om te stralen.

Wat in Hasselt, afgelopen woensdag, niet lukte, lukte tegen Spouwen-Mopertingen wel voor Lyra-Lierse. Scoren uit een minimum aan kansen. De wedstrijd was amper zeven minuten ver toen Peffer de netten een eerste keer bol kon zetten. Toen Ernens er nog voor de rust pardoes 1-1 van maakte, leek een anticlimax in de maak. Maar dat was buiten Jason Adesanya gerekend, die de 2-1 van dichtbij kon binnentikken.



“Een belangrijke goal, die het verschil maakt tussen één punt of drie punten. Uiteraard ben ik blij met dat doelpunt, maar ik geniet net zo van de assist van Jordy Peffer”, doet Jason Adesanya zijn verhaal. “Dat ik tot scoren kom, deed me extra deugd, omdat ik een mea culpa moet slaan. Bij die tegengoal ga ik onvoldoende in de dekking, waardoor de voorzet kon worden getrapt die tot dat tegendoelpunt heeft geleid. Het feit dat zowel ik als Jordy tot scoren komen, is goed voor het vertrouwen. De nul achter onze naam is meteen van de tabellen weg. We zullen ons week na week moeten bewijzen.”



Na die 2-1-voorsprong kon Lyra-Lierse de zege wettigen, met nog enkele uitstekende mogelijkheden om nog een doelpuntje meer te scoren. Onder meer Gaetan Lambregts liet nog een wenkende kans op de 3-1 liggen, en een pegel van Jacobs spatte op de deklat uiteen. “Ja, we vergeten het af te maken, hé. En zo lang de marge dan één doelpunt blijft in de slotfase, is het spannend voor de toeschouwers. We zullen dus nog efficiënter moeten worden in beide doelzones, want fouten worden meteen afgestraft. Maar de eerste zege is een feit en dat geeft mij een goed gevoel.”



Slecht nieuws was het uitvallen van Bob Swaegers. Over de ernst van de blessure is er nog geen nieuws, maar Swaegers kon na de wedstrijd amper een stap vooruit zetten.