Lyra-Lierse gaat nipt onderuit in de openingswedstrijd van de competitie in en tegen Hasselt (2-1): “Kop op, zaterdag nemen we revanche” Bart Jacobs

23 september 2020

Lyra-Lierse hield woensdagavond lange tijd gelijke tred met Hasselt. Het aantal doelkansen voor beide ploegen bleef tot een minimum beperkt. Finaal kraakten de Lierenaars, want in het slotkwartier wisten de Limburgers twee keer te scoren. De penaltygoal in blessuretijd van Peffer na handspel in het strafschopgebied bracht geen soelaas meer, al oefende Lyra-Lierse nog even stevige druk uit op zoek naar de gelijkmaker. Die kwam er niet (meer).

Lyra-Lierse begint dus aan het nieuwe seizoen met een eerste, nipte nederlaag. Uiteraard zette deze nederlaag in de openingswedstrijd een kleine domper. Terugkijkend op de wedstrijd mocht men bij Lyra-Lierse echter ook op de borst kloppen. In de tweede helft slaagde Lyra-Lierse er bij vlagen in Hasselt onder stevige druk te plaatsen en zelfs op zoek te gaan naar de openingsgoal. Duidelijk werd toen al dat, wie eerst zou scoren, de wedstrijd zou winnen. Uiteindelijk viel het dubbeltje aan Limburgse kant.

“En dat is natuurlijk jammer, want er heeft zeker meer in gezeten”, aldus Elio Balbi. “Niet dat we zoveel kansen bij elkaar hebben gevoetbald, maar dat heeft Hasselt ook niet. Alleen zijn zij wel efficiënter geweest, en zijn het de details die over winst en verlies hebben beslist. Die details wist Hasselt optimaal uit te buiten. Wat we nu niet mogen doen, is ons hoofd laten hangen. Tegen La Louvière en Hasselt is duidelijk gebleken dat we ploegen van dit kaliber aankunnen. Niet alles was slecht: we hielden een sterke tegenstander die Hasselt zeker is goed van ons doel af en speelden vanuit een stevige organisatie. Op dat bloc zetten hebben we de voorbije weken goed getraind. Alleen staan daar voorlopig te weinig kansen tegenover. Daar zullen we nog moeten in groeien. Zoals we ook zullen moeten leren om met een verlieswedstrijd om te gaan. Ook dat zijn we een beetje verleerd.”



De uitschuiver in de beker is hiermee niet uitgevaagd, maar ook nu volgt snel een nieuwe kans op herstel. Zaterdag komt Spouwen-Mopertingen naar Berlaar afgezakt. “Kop op, en zaterdag nemen we revanche”, klinkt het strijdvaardig bij Elio Balbi. “Laat ons vooral de positieve dingen onthouden en daar op verder bouwen.”