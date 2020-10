Lucas Walbrecq blij met bekerloting tegen KV Mechelen: “Mooie affiche en niet geheel kansloos” Francis Nevens

12 oktober 2020

20u51 7 Sport in de buurt RWDM kent zijn tegenstander in de zestiende finales van de beker van België, die doorgaan in het weekend van 15, 16 en 17 december. Dat is KV Mechelen geworden, waartegen de Brusselse club in het begin van de voorbereiding al speelde (1-1). “Een heel mooie affiche voor ons en tegelijk zijn we niet geheel kansloos”, stelt Lucas Walbrecq.

De rechterflankspeler werd na afloop van de gewonnen bekerpartij op Rochefort (1-8) uitgeroepen tot man van de match. “Duidelijke winstcijfers, die een juiste weergave zijn van de waardeverhoudingen tussen beide ploegen. Er is een groot verschil tussen derde klasse en 1B. Of ik verrast was dat ik mocht starten tegen Rochefort? Gezien de vele afwezigen bij ons door blessures en interlandverplichtingen enerzijds en de op papier zwakkere tegenstander anderzijds, was ik niet verbaasd in de basisploeg te staan. Als ik nu mijn kans niet kreeg, wanneer dan nog wel?”, stelde Walbrecq terecht.

“Natuurlijk ben ik tevreden met mijn prestatie: twee doelpunten maken en drie assists afleveren, je moet het natuurlijk nog altijd doen. Toch wil ik mijn optreden niet overroepen, want op de eerste twintig minuten na heeft Rochefort nauwelijks een bal geraakt.”

“Of dit naar meer smaakt? Natuurlijk, maar een bekerwedstrijd tegen een amateurclub uit derde nationale of een competitiematch tegen een profploeg in eerste klasse B, is natuurlijk een groot verschil”, beseft Walbrecq maar al te goed. “In 1B ligt de snelheid van uitvoering een pak hoger en zijn de duels een stuk steviger. Ik wacht op een kans, want ik wil graag weten of ik op dat niveau ook mijn mannetje kan staan en een steentje kan bijdragen tot het succes. De verstandhouding met de ploegmaats op Rochefort was alvast heel goed, want we vonden elkaar blindelings. Ook al had ik met hen nog niet gespeeld in een officiële wedstrijd.”

Twee traditieclubs

In het weekend van 15, 16 en 17 december staan dus de zestiende finales gepland. RWDM wacht een moeilijke opdracht. “KV Mechelen is een mooie affiche. Net zoals RWDM is het een traditieclub met een ruime trouwe aanhang. Jammer genoeg zal door corona het stadion niet kunnen vollopen. Ik acht ons voorts niet geheel kansloos tegen KV Mechelen en al zeker niet in een cupmatch waarin alles mogelijk is”, kijkt Walbrecq optimistisch vooruit.