Lucas Putters (Dragons): “We moeten nog dominanter worden” Werner Thys

11 oktober 2020

19u11 0 Sport in de buurt Het was lang wachten tot de machine op gang kwam, maar uiteindelijk ging Dragons op de zevende speeldag in de Eredivisie overtuigend over Old Club: 5-1. De 18-jarige hockeybelofte Lucas Putters heeft ondertussen helemaal zijn draai gevonden bij de Brasschaatse parkploeg.

Corona bracht de zevende speeldag danig in de war. Drie van de zeven wedstrijden werden afgelast, maar Dragons mocht wel aan de bak. Opponent was Old Club, één van de zwakke broertjes in de topreeks. Zoals verwacht ging Dragons met ruime 5-1-cijfers over het team uit Luik, maar het was wel wachten tot de 46ste minuut tot de Argentijn Della Torre op stroke de 2-1 lukte en Dragons definitief afstand nam. “In dit soort matchen moeten we zeker dominanter zijn. Het duurde veel te lang om de wedstrijd in de beslissende plooi te leggen”, geeft Lucas Putters toe. “Dragons wil meestrijden om de titel – we gaan minstens voor een Europees ticket – en dan moet je tegen Old Club vlotter kunnen winnen. Als je het speler per speler bekijkt zit er in deze groep immers enorm veel kwaliteit.”

Met 13 op 21 staat Dragons voorlopig op de vierde plaats in het klassement.

Een geweldige leerschool

Als 18-jarige wordt Putters bij Dragons uitstekend begeleid. “Met Gilles Van Hesteren hebben we een coach die veel kansen geeft aan de jeugd”, zegt Putters, die twee seizoen geleden als 16-jarige onder Jean Willems al enkele keren mocht proeven van hockeyen in de Eredivisie. “Op het terrein is het dan weer geweldig hoe absolute toppers als Florent Van Aubel en Felix Denayer de jongere spelers coachen. Het blijft niet bij algemene richtlijnen. Ze kijken naar de manier waarop een jongere speelt en geven dan tips om hen gericht op weg te helpen. Een betere leerschool kunnen we ons niet wensen.”

Putters is Young Red Lion

Lucas Putters, student Handelsingenieur in Antwerpen, stamt uit een echte hockeyfamilie. Papa Putters verdedigde ook de kleuren van de Dragons én van de nationale ploeg en broer Ralph was tot vorig jaar een teamgenoot van Lucas bij het nationale team U18. “Normaal stond in juli met de nationale U18-ploeg het EK in Kazan op het programma, maar corona stak daar een stokje voor”, zegt Putters. “Dat EK is nu verplaatst naar volgend jaar en is een U19-toernooi geworden om dezelfde spelers de kans te geven om deel te nemen. In augustus maakte ik echter de sprong naar de Young Red Lions (U21). Het wordt dus nog afwachten wie volgend jaar welk toernooi speelt.”

Putters zit voorlopig dus nog helemaal op schema om het binnen enkele jaren tot échte Red Lion te schoppen. “Die weg is nog geweldig lang”, blijft Putters met de voeten op de grond. “Zolang ik progressie maak, wil ik er wel alles voor doen en veel opofferen.”