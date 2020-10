Luc Wuyts schrijft nieuw boek over Herman Vanspringel: “In 2030 koersen van vijftig tot zestig kilometer” Hans Fruyt

07 oktober 2020

12u12 0 Sport in de buurt Een nieuw boek over Herman Vanspringel ligt in de rekken! Auteur is Luc Wuyts, fan van het eerste uur. Eerder kropen Robert Janssens, Mark Uytterhoeven en Noël Truyers in hun pen om ‘Monsieur Bordeaux-Parijs’ te belichten.

Luc Wuyts is de geestelijke vader van de Herman Vanspringels Diamond, de nieuwelingenwedstrijd die de kalender van de Topcompetitie voor U17 kleurt. Op de cover van het nieuwe boek staan Jurgen Roelandts, Mathieu van der Poel, Tom Boonen, Mads Pedersen en Jurgen Van den Broeck. “Bekende wielerkampioenen die als nieuweling het podium van de Herman Vanspringels Diamond haalden”, verduidelijkt Wuyts. “In 1999 gaf ik de aanzet tot het boek van Robert Janssens over Vanspringel. Bij de overhandiging van het eerste exemplaar aan Herman zag ik lichte ontgoocheling in zijn ogen. Het was een boek in zakformaat, hij verwachtte een luxe-uitgave. Dat is in mijn achterhoofd blijven sluimeren. Twee jaar geleden ben ik aan een luxeboek begonnen.”

Dat is nu verkrijgbaar. De auteur heeft het niet alleen over de talrijke hoogtepunten in de carrière van Herman Vanspringel, de man die zeven keer de monsterrit tussen Bordeaux en Parijs won maar ook de Brabantse Pijl, Gent-Wevelgem, Ronde van Lombardije, Omloop Het Volk, Parijs-Tours, E3-Prijs en vijf Touretappes op zijn naam zette. Een tweede hoofdstuk in het boek gaat over de evolutie van de wielersport tussen 1945 en 2030. Jawel, Luc Wuyts waagt zich aan een voorspelling. “We gaan naar koersen van vijftig tot zestig kilometer, bol van het spektakel”, beweert de schrijver. “Misschien zal 2030 te vroeg zijn voor die evolutie. In wedstrijden van 250 kilometer heeft het voorspel van 200 kilometer weinig zin. Daarin gebeurt weinig. Mensen willen actie zien. Dus zullen wedstrijden korter worden, maar de tijdsverschillen zullen dezelfde blijven.”

Uytterhoeven

Het slothoofdstuk is van de hand van Mark Uytterhoeven en gaat opnieuw over Herman Vanspringel, inmiddels 77. De opbrengst is voor de organisatie van de Herman Vanspringels Diamond. In 2021 wordt deze nieuwelingenkoers op 16 mei georganiseerd. Met Olen als nieuwe startplaats en Vorselaar als decor van de aankomst. Het boek (40 euro) reserveren kan via de website www.hermanvanspringelsdiamond.be/boek of door na 17 uur te bellen naar Jan Vervoort (0475/93 59 17). Het boek ligt ook te koop in Carrefour Market Vorselaar en JBC Herentals.