Luc Vercauteren wint eerste competitiematch met Apolloon Kortrijk: “Sneu dat het nu opnieuw gedaan is” Bert Denolf

13 oktober 2020

18u28 0 Sport in de buurt Op de openingsspeeldag van de handbalcompetitie heeft eerstenationaler Apolloon Kortrijk in eigen huis afstand genomen van Kreasa Houthalen. De paars-witte formatie stuurde de Limburgers met een 24-19-zege naar huis. Omwille van de geplande verstrengde coronamaatregelen voor zaalsporten is het nu echter onduidelijk of Apolloon de komende maanden nog veel in actie mag komen.

“In de eerste helft ging de wedstrijd goed over en weer, maar vond ik dat we te laks verdedigden”, blikt coach Luc Vercauteren terug op de overwinning. “Na de pauze stonden we beter georganiseerd en konden we rekenen op een ijzersterke prestatie van doelman Sarwar, die enkele cruciale reddingen verrichtte. Stelselmatig breidden we onze voorsprong uit, met een uiteindelijk vlotte zege tot gevolg. Zo komen we samen met Sasja en Merkem op kop van de rangschikking.”

Coronamaatregelen

Apolloon won zo een tweede keer op rij, want een week eerder ging het met 24-28 winnen op het veld van HK Waasmunster in de eerste ronde van de Beker van België. “Daar zag ik mijn ploeg echter niet het vereiste niveau en de spelwijze brengen die ik voor ogen had”, vervolgt de coach. “Tegen Houthalen zag ik veel beterschap. Al zullen we de komende weken allicht niet verder kunnen bouwen aan onze prestaties. De officiële communicatie van de handbalbond moet nog komen, maar ik verwacht dat we omwille van de verstrengde coronamaatregelen pas in februari zullen hervatten. Heel sneu, want de voorbije trainingsmaanden waren lang en we keken er erg naar uit om de komende weken veel wedstrijden te spelen. Nu zien we ons genoodzaakt om er opnieuw even de stekker uit te trekken.”

Erfenis

Vercauteren volgde in het tussenseizoen trainer Koen Nel op, die in de voorbije vijf jaar twee keer promoveerde met Kortrijk en ook de halve finale van de beker bereikte. “Een zware erfenis om te dragen, maar ik heb vertrouwen in mijn eigen kunnen en competenties. Eerst en vooral wil ik attractief handbal spelen. Daarnaast is het de bedoeling om enkele jeugdspelers kansen te geven in de eerste ploeg. Nel is trouwens niet weg, want hij is sinds dit seizoen technisch directeur van Apolloon”, deelt de oefenmeester mee tot besluit.