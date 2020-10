Luc Engelschenschilt (Oudenaarde) hoopt dat het na nieuwe maatregelen met coronacijfers weer goede richting uitgaat: “Anders wordt het catastrofe voor ploegsporten” Walter Vereeck

13 oktober 2020

17u53 2 Sport in de buurt Normaal gezien hadden veel ploegen uit de nationale reeksen deze week hun tweede voorronde van de bekercompetitie moeten afwerken. Door de beslissing maandag van Vlaams minister van Sport Weyts worden alle indooractiviteiten tot 8 november opgeschorst. Die nieuwe onderbreking komt hard aan bij alle volleybalclubs. Er werden ongelooflijk veel inspanningen geleverd om de besmettingsrisico’s zo laag mogelijk te houden. Toch wordt alles nu voor minimum een maand ‘on hold’ gezet.

“Er is urenlang vergaderd om alle sporthallen en cafetaria’s zo ‘coronaproof’ te maken”, legt Luc Engelschenschilt, trainer-coach van Oudenaarde, uit. “Pijlen op de grond, linten in de gang, strikte tijdschema’s om de hal te betreden of te verlaten en ontsmettingsspay op alle mogelijke plaatsen. Alles werd in het werk gesteld om toch maar te kunnen volleyballen. En wat heeft het opgebracht? De ene afzegging na de andere. Misschien niet bij de top, maar in de lagere afdelingen vallen de sociale contacten niet tegen te houden. We hebben de vreugdetaferelen met vuistjes en elleboogjes gezien, die plaats maakten voor knuffelmomenten na een gescoord punt. Vuisten en ellebogen worden in het voetbal met een rode kaart bestraft. Het lijkt een kleine kanttekening, maar het is een spijtig voorbeeld van het nieuwe normaal. En daarna komt iedereen toch samen in de cafetaria.”

Topaffiche valt weg

“Iedereen moet het gezond verstand gebruiken en de cafetaria’s sluiten”, gaat de trainer-coach voort. “Alle inspanningen hebben te weinig effect. Wij beschikken niet over een zaal met twee velden. Dus gaan we trainen in twee groepen van zes, in plaats van met twaalf. Ik hoop dat alle nieuwe maatregelen de cijfers weer in de goede richting duwen. Anders wordt het een catastrofe voor de ploegsporten. Ik vrees dat veel volleyballers zullen stoppen, wanneer het fout afloopt. We hadden met D’Hondt Volley Oudenaarde donderdag een erg mooie affiche met Vosselaar. Die valt weg en ik vermoed dat er weinig ruimte zal zijn om de bekerwedstrijden in te halen. Misschien is het verstandig om de bekercompetitie na de herfstvakantie uitsluitend met deelnemers uit de EuroMillions League voort te zetten.”