Lowie Stuer boekt met Menen onverhoopte zege in Aalst: “Dit is zeer zot” Maxime Petit

04 oktober 2020

Weinigen die geloofden dat een fel gehavend Menen ook maar enige rol van betekenis kon spelen op het parket van titelkandidaat Aalst. Maar na vijf sets bikkelen, mochten de jongens van coach Depestele met een 2-3-zege toch aan het feest. "En het had zelfs 1-3 kunnen zijn", aldus gelegenheidsaanvaller Lowie Stuer.

Menen wilde de wedstrijd op Aalst laten uitstellen omdat ze met Seppe Rotty een belangrijke schakel moesten afstaan aan de nationale U20. Zowel Aalst als de volleyballiga weigerden echter in dit verhaal mee te stappen. Meer prikkels hadden de jongens van coach Depestele niet nodig om er zaterdag met het mes tussen de tanden te staan. De wedstrijdvoorbereiding kon nochtans haast niet slechter voor kapitein Sinnesael en zijn maats. Naast de afwezigheid van Rotty moest ook Ver Eecke forfait geven met een knieletsel. Op de koop toe was Mathieu Vanneste ondanks een negatieve coronatest op preventieve quarantaine aangewezen. Depestele kon dus op geen enkele hoekspeler een beroep doen. Libero Stuer schoof daarom door naar de hoekpositie en Dedeyne ruilde het middencompartiment in voor een plekje in de aanval. Yentl Bille kreeg daardoor nog eens zijn kans als libero en de Menenaar ontgoochelde allerminst. “Hij kan terugblikken op een zeer stevige prestatie”, merkte ook Lowie Stuer op. “Maar eigenlijk was er niemand die er bovenuit stak. We presteerden collectief zeer sterk. Eigenlijk is deze uitslag zeer zot gezien de omstandigheden.”

Decospan kon inderdaad terugblikken op een straf parcours in Aalst want het wiste in de openingsset een 20-15-achterstand weg en het knokte terug in de vierde set nadat het nochtans twee mokerslagen te verwerken kreeg: de 15-21 in het tweede spel werd nog verspeeld en in set drie scoorden Lapkov en maats amper 15 punten. “We hebben mentale weerbaarheid getoond en dat laat mij het beste vermoeden voor de toekomst. We hebben goesting in meer”, zegt Stuer. “Eigenlijk hadden we hier met 1-3 kunnen winnen als we het hoofd erbij konden houden in de tweede beurt maar je hoort me niet klagen. Ook 2-3 is mooi.”

Voor Menen was het de eerste zege ooit op het parket van Aalst. Een gedroomde binnenkomer dus voor Depestele en zijn troepen in deze nieuwe competitie. De aanwinsten Dedeyne, Lankinen en vooral Lapkov bewezen al hun meerwaarde.