Louis Vandepitte (Eendracht Wervik): “Vorige week hervatte ik de training, sedert 25 augustus had ik niet meer getraind” Erik De Block

04 oktober 2020

13u48 1 Sport in de buurt Eersteprovincialer Eendracht Wervik won zaterdagavond dankzij een sterke tweede helft overtuigend van hekkensluiter SV Rumbeke (4-1). Louis Vandepitte mocht tegen zijn ex-ploeg starten aan de tweede helft en scoorde tweemaal. “Vorige week hervatte ik de training, sedert 25 augustus had ik niet meer getraind”, vertelt Louis.

De Tabaksploeg ging de rust in met een 0-1-achterstand. Trainer Maxim Vandamme voerde een dubbele wissel door. Louis Vandepitte viel in. “Vrijdag kreeg ik een sms van de coach dat ik tot de selectie behoorde”, zegt Louis. “Dinsdag liep ik acht kilometer en donderdag trainde ik dan mee met de groep.”

Met veertien doelpunten was hij vorig seizoen de topschutter van geel-rood. Door problemen met de knie miste Louis Vandepitte (28) vorig seizoen veel wedstrijden. “Via onze trainer ging ik op consultatie bij dokter Declercq in Antwerpen”, zegt Vandepitte. “Om verschillende opinies te hebben trok ik naar diverse dokterskabinetten.”

“Aanvankelijk was er na het vorig seizoen een operatie voorzien maar de dokter in Roeselare zei me dat dit geen effect ging hebben. Oorzaak is meniscus en daarom is het kraakbeen weg waardoor het bot op bot is op die plaats. PRP is momenteel de redding.”

Wat staat voor Platelet Rich Plasma, al jarenlang een waardevolle en bewezen effectieve therapie. PRP is een lichaamseigen ‘vloeistof’ die wordt verkregen door een beperkte hoeveelheid veneus bloed af te nemen bij een patiënt.

“Ik trainde niet mee maar onderhield de conditie met fitness en lopen”, vertelt Louis over de voorbije maanden. “ Ik ben heel gelukkig dat ik mocht invallen en de ploeg kon helpen. Nu doe ik het nog voorzichtig want ik wil mijn lichaam niet meer belasten als nodig. Vorig seizoen dacht ik aan stoppen en dat heb ik nog altijd in gedachten.”

Na zijn eerste doelpunt liep hij naar de staantribune. “Daar waren enkele fans van SV Rumbeke op post”, geeft Louis aan. “Rumbeke is de ploeg van mijn hart. Ik doorliep er al de jeugdrangen, tot ik in het eerste elftal speelde. Nadien volgde drie jaar SV De Ruiter.”

Na zijn tweede treffer liep hij richting de zittribune en liet met beide handen een hartje zien. “Voor mijn vriendin Sharlien”, lacht Louis.