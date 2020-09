Louis Blouwe rijdt zondag Ronde van Lombardije U23: “Zette dit jaar een stap vooruit” Hans Fruyt

30 september 2020

10u26 0 Sport in de buurt Zeges in de oefenkoersen in Langemark en Kruisem, vierde in de klimkoers in Vresse-sur-Semois, bergprijs en strijdlust in Parijs-Vierzon: het gaat goed met de Izegemse derdejaarsbelofte Louis Blouwe (20). Zondag werkt hij de Ronde van Lombardije voor beloften af.

Voor beloften staan in oktober nog enkele belangrijke afspraken op de kalender. Te beginnen met de Ronde van Lombardije zondag, een week later Parijs-Tours, het BK in Lokeren op 17 oktober en de week nadien het BK tijdrijden in Borlo. Louis Blouwe zit bij EFC-L&R-Vulsteke in de selectie voor de Piccolo Lombardia. “Een wedstrijd van een veel hoger niveau dan Parijs-Vierzon afgelopen zondag”, beseft de Izegemnaar. “Vorig jaar maakte ik al eens kennis met de beloftenversie van de Ronde van Lombardije. In vergelijking met 2019 heb ik een stap vooruit gezet. Tijdens de lockdown door corona heb ik goed kunnen trainen. Vandaar wellicht dat ik een stap voorwaarts maakte.”

In Parijs-Vierzon, een nationale interclub, veroverde de neef van ex-renner Johan Bruyneel een plaatsje in een ruime kopgroep. “De eerste klim lag op tachtig kilometer van de streep”, doet Blouwe het verhaal. “Daar werd door Thibaud Saint-Guilhem, de latere winnaar, doorgetrokken. Ik rondde de top als derde en begon aan de bergprijs te denken. Daarna kwam ik drie keer als eerste boven op een klim. Waardoor ik het bergklassement won. Ik demarreerde ook nog eens. Op het moment dat het peloton naderde. Wellicht leverde me dat de prijs voor de strijdlust op. Vijf kilometer van de streep werden we ingelopen. Behalve de winnaar die nog een sterke solo uit zijn benen schudde en de wedstrijd verdiend won.”

Blouwe werd als twintigste gerangschikt. In 2021 zal hij zijn laatste beloftenjaar bij de opleidingsploeg van Bingoal-Wallonie Bruxelles afwerken. “Een transfer naar een team dat een nog mooier programma afwerkt”, verduidelijkt Blouwe de overgang. “Bovendien heeft het Development Team een link met de pro-continentale profploeg. Ook dat is een pluspunt. Of ik op 11 oktober Parijs-Tours voor beloften zal rijden weet ik niet. Die selectie moet nog gemaakt worden. Het BK in Lokeren doe ik wel. Wat ik mag verwachten weet ik niet. Het parcours ken ik niet. Er zou een lange kasseistrook in steken. Veel ervaring op de stenen heb ik niet.”