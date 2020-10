Lotte Daems waagt zich in Lier aan het gewichtwerpen Bart Spruijt

05 oktober 2020

21u35 0 Sport in de buurt Lotte Daems kon op de meeting in Lier zondag haar werphartje ophalen. De Antwerpse werpspecialiste nam er deel aan het discuswerpen en aan het iets minder bekende gewichtwerpen.

Bij gewichtwerpen slingeren atleten een zwaar gewicht met handvat zover mogelijk weg. Lotte Daems gooide haar 9,08 kg zware gewicht 12m42 ver. Goed voor de tweede plaats in Lier. “Omdat ik ook op hamerslingeren train, dacht ik dat gewichtwerpen ook wel kan lukken”, vertelt de 20-jarige atlete van ZWAT (Zwijndrecht Atletiek). “Het is zowat dezelfde draaitechniek. Ik doe heel graag de werpvijfkampen en daar hoort ook het gewichtwerpen bij. Dit was een ideale gelegenheid om nog eens gewichtwerpen te doen met het oog op de werpvijfkamp in Sint-Niklaas. Maar ik vond het leuk. Omdat het gewichtwerpen zo goed ging, ga ik eens bekijken met mijn trainster of ik me er niet meer op kan toeleggen, want ik vind een tof onderdeel.”

Seizoen met ups-and-downs

In het discus haalde ze 31m59 in Lier. Daems realiseerde haar beste prestaties van het seizoen op de winterwerpmeeting voor eigen club ZWAT op 7 maart: 35m59 in het discuswerpen en 10m93 in het kogelstoten. Na de coronaonderbreking wist ze die resultaten niet te verbeteren. “Het was een seizoen met veel ups-and-downs. Doordat ik veel stages deed en schoolwerk had, heb ik wel wat trainingen en wedstrijden moeten missen”, zegt de studente vroedkunde.

Werpvijfkamp in Sint-Niklaas

Nog één keer komt ze in actie dit zomerseizoen. “De meeting van Sint-Niklaas wordt mijn laatste wedstrijd van het seizoen. Ik doe er een werpvijfkamp met kogel, discus, hamer, gewicht en speer. Vorige week deed ik nog een werpvijfkamp, maar ik gooide daar drie nullen in het discuswerpen. Daar wil ik binnenkort in Sint-Niklaas heel graag verbetering in brengen. Ik wil graag nog afsluiten met een record.” Haar broer Jelle presteerde in Lier prima bij de scholieren met prestaties van 32m55 in het discuswerpen, 10m06 in het kogelstoten en 34m39 in het hamerslingeren. “Mijn jongere broer Jelle is ook goed bezig bij de scholieren. Maar de gewichten bij de mannen zijn anders. We gooien dus niet met dezelfde gewichten.