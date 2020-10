Lorenzo Heirwegh na zes op zes met KSV Oudenaarde: “Niet verliezen op Ronse en we zijn uitstekend gestart” Hans Fruyt

01 oktober 2020

16u17 0 Sport in de buurt Zes op zes, zeven doelpunten voor, slechts eentje tegen. KSV Oudenaarde is uitstekend aan het nieuwe seizoen begonnen. Nochtans met een grondig vernieuwde spelersgroep. Zowel thuis tegen Menen als in Gullegem stonden vijf nieuwkomers in de basiself en zaten drie nieuwe gezichten op de bank.

Eén van de trouwe soldaten bij de geelhemden is Lorenzo Heirwegh, de 25-jarige rechterwinger. Uit bij Gullegem opende hij in de eerste helft de score. “We hadden de wedstrijd negentig minuten onder controle”, blikt Heirwegh terug. “Op momenten dat we sneller gingen spelen, kreeg de thuisploeg het lastig. Bij mijn eerste mogelijkheid kende ik pech. Ik stifte de bal over de thuisdoelman, maar een verdediger kon de bal van de lijn halen. Even later kon ik wel scoren, op aangeven van Nathan Mingiedi. Na de rust konden we een aantal keren gevat counteren. Kristof Verspeeten dook in de ruimte. Ik ging naar de eerste zone en zorgde ervoor dat Olivier Verstraete in de tweede zone meer vrijheid kreeg. Hij kon onze voorsprong verdubbelen. Op dat moment had ik de indruk dat de partij gespeeld was.”

Dat was ook zo. Jochen Van Waeyenberghe legde de 0-3-eindstand vast. Al het tweede doelpunt van de Oudenaardse linksachter dit seizoen. “Jochen is heel sterk aan de competitie begonnen”, benadrukt Heirwegh. “Ook ik heb de indruk dat hij de foutjes die hij vroeger maakte niet meer begaat. Laat ons hopen dat hij die lijn doortrekt. Het is misschien vroeg om tot dat besluit te komen, maar ik denk dat in de spelersgroep van dit seizoen iets meer kwaliteit zit dan vorig seizoen. Ondanks veel vertrouwde gezichten vertrokken. Centraal achterin doen Nicolas Mulliez en Omar Lekhechine het heel goed. Op de rechterflank is mijn verstandhouding met Gilles Van Herreweghe optimaal. Ook Gilles heeft stappen gezet.”

Voor Oudenaarde staat zaterdagavond al een volgende opdracht op het programma. Op het nieuwe kunstgrasveld van Ronse wordt de Slag om de Vlaamse Ardennen gespeeld. “Als we deze derby niet verliezen komen we zonder kleerscheuren uit een periode van drie matchen in acht dagen”, besluit Heirwegh die in Gullegem last kreeg aan de adductoren, maar wellicht fit raakt voor het duel in Ronse.