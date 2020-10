Lommels topteam Belgium Racing wil in Zolder leidersplaats in Belcar behouden Joost Custers

02 oktober 2020

09u00 8 Sport in de buurt Belgium Racing staat voor een van de belangrijkste raceweekends van het raceseizoen 2020. Circuit Zolder is nu zaterdag en zondag het strijdtoneel voor zowel de vierde wedstrijd van het Belcar Endurance Championship als de tweede afspraak van de NASCAR Whelen Euro Series. Belgium Racing-rijders Marc Goossens en Dylan Derdaele starten in beide kampioenschappen.

Belgium Racing veroverde bij de vorige meeting in het Nederlandse Assen de leiding in de algemene tussenstand. De regerende kampioen verscheen als underdog aan de start van het kampioenschap, maar staat momenteel dus in polepositie om een tweede opeenvolgende titel te veroveren.

Lommelnaar Dylan Derdaele staat voor een stevig weekend. “De herschikkingen door corona leiden tot een bomvolle kalender, waardoor de raceweekends elkaar snel opvolgen. Jammer genoeg moesten we tot dusver in Zolder onze fans missen, maar daar komt dit weekend verandering in. Hopelijk is dit een eerste stap die op termijn weer meer autosportliefhebbers richting de tribunes kan brengen.”

“Eindelijk publiek dus, maar ik ben ook blij dat we na enkele sprintraces opnieuw een echte endurancerace voorgeschoteld krijgen”, gaat Derdaele voort. “Het is bovendien, op de 24 Uur van Zolder na, de langste race van het seizoen, en na een uitgeregend weekend in Assen, kunnen de weergoden ook de komende dagen weer een aardige vinger in de pap hebben.”

NASCAR

“Het wordt voor mij overigens een erg druk weekend, want naast Belcar staan er ook twee wedstrijden in het Europese kampioenschap NASCAR op het programma”, besluit Derdaele. “Omdat motorproblemen me er bij de seizoensopener van weerhielden mijn ware snelheid te tonen, ben ik erop gebrand om hier op eigen bodem zwaar uit te halen en daarbij hoort minstens een podiumplaats.”

Vrijdag staat in het teken van vrije trainingen, terwijl op zaterdagochtend Marc Goossens meteen mag strijden voor de polepositie in de eerste NASCAR-race. Belcar werkt nadien opnieuw een training af, gevolgd door de kwalificaties van de EuroNASCAR 2-klasse, met Dylan Derdaele. Om 14.25 uur betwist Goossens de eerste EuroNASCAR PRO-race, terwijl Derdaele om 17.10 uur start aan zijn NASCAR-race op zaterdag. Net voor de start van die wedstrijd werkt het Belcar Endurance Championship zijn kwalificatie af. Op zondag start Derdaele om 11.20 uur aan zijn tweede NASCAR-race, terwijl de Belcar-race over 180 minuten net na de lunch op het menu prijkt. Goossens mag nog een laatste maal aan de bak in het EK NASCAR om 16.20 uur.