Lokeren - Temse voorbij Jong Lede naar de zestiende finales van de beker: “De coach heeft onze sterktes goed ingeschat” Renzo Van Moortel

11 oktober 2020

17u43 0 Sport in de buurt 't Is van dat: Daknam krijgt een eersteklasser over de vloer. Een vederlichte strafschop, enkele goede keuzes van de nieuwe coach en een snuggere vrije trap loodsten Lokeren-Temse oververdiend voorbij Jong Lede naar de zestiende finales van de beker.

Karel Fraeye hield zich aan zijn afspraak. Toegegeven, veel van zijn wissels waren noodgedwongen - Luyckx en Aerts bleken onvoldoende fit, Ibou zat een schorsing uit -, en Lede speelt een reeks lager, maar de kersverse coach van Lokeren-Temse had zijn tactisch concept én zijn wedstrijdplan aangepast zoals beloofd. Van Der Straetens 4-4-2 ging de vuilbak in, Fraeye switchte na amper twee volwaardige trainingen naar een 3-5-2. Veel pressing en hoge defensie als codewoorden. “Die omschakeling is echt niet vanzelfsprekend”, verklaarde de coach na afloop. “In de eerste helft zag je dat ook.”

De Waaslanders creëerden voor de pauze inderdaad geen karrevracht aan kansen, evenmin toverden ze plotse Barcelonese combinaties uit hun sloffen. Maar Fraeye had ‘zijn poppetjes’ wel goed neergezet. De Man en zeker Laurens kwamen prima uit de verf als wingback, nieuwkomer Nöstling toonde zich meteen een versterking en achterin gaf de thuisploeg amper iets weg - al voetbalde Lede er af en toe wel door.

Didier Cabumi gooide een bloemetje naar zijn coach - een beetje stroop smeren, kan nooit kwaad: “We waren negentig minuten lang de betere ploeg. Onze coach wil voetballen dat heeft geloond. Hij zag onze sterktes en speelde daar goed op in.”

Meer ruimte op de flank

Cabumi, die onder Van Der Straeten geen enkele competitieselectie haalde, kwam aan het begin van de tweede helft Ben Omar vervangen bij een krappe Wase voorsprong - na een overigens zéér lichte strafschop -, en toonde zich bijzonder gretig. Hij keek niet op een sprintje meer of minder. Coach Fraeye: “Didier gaf de ploeg meer zuurstof”. De invaller profiteerde van het nieuwe strijdplan, als extra long op vleugel. “Ik voel me beter in een 3-5-2, zo kan ik meer acties inzetten. Er is véél meer ruimte, dat ligt me beter en vind ik leuker.”

Alles bij elkaar een vreemd invalbeurt van Cabumi, hoor. Eerst pakte hij een gemakkelijke gele kaart, nadien knalde hij een gigantische kans hoog over, om uiteindelijk toch op het scorebord te belanden. Nösterling vuurde een slimme snelle vrije trap, de invaller sneed naar binnen en plaatste achteloos in de korte hoek. Classic Cabumi. “Ik kom liefst van al naar binnen.” Tegenstanders weze gewaarschuwd.

Te intens

Voor Lede bleek het alleszins de doodsteek. Middenvelder Yorick Verplancke sakkerde: “Een discutabel doelpunt. Ik dacht dat de bal niet stil lag bij die vrije trap...” Ook de vederlichte strafschop in de eerste helft lag ‘m op de maag. Al gaf Verplancke wel toe: “Een logische nederlaag. In de tweede helft was Lokeren-Temse sterker. We stonden te veel onder druk en kwamen er niet meer uit. Na de pauze wilden we wel hoger druk zetten, maar lukken deed dat eigenlijk niet.”

Zelfs toen de thuisploeg met een mannetje minder viel na een tweede gele kaart voor De Man - hij ging fopduiken in de zestien -, konden de bezoekers nooit écht dreigen. “De intensiteit van de wedstrijd en het grote veld speelden sommigen jongens te veel parten”, zocht Verplancke naar een verklaring. “We hadden te veel gegeven in de eerste helft, zo kwamen we er in de tweede helft niet meer aan te pas.”

Cabumi vatte samen: “We stonden we zeer hoog en hadden voortdurend de bal hadden. Verdedigen moesten we amper.”

Focus op de competitie

Zo gaan de Waaslanders maandagmiddag in de trommel van de zestiende finales. Daarin wacht sowieso een eersteklassers, enkel Leuven en Waasland-Beveren zijn niet mogelijk - zij spelen de volgende ronde eveneens op eigen veld. Op social media wordt luidop over Beerschot, Antwerp of Gent gedroomd.

Lede zet dan weer een punt achter een knap bekeravontuur. “Jammer dat het verhaal hier stopt, al kunnen we hiermee leven. Het is zéér mooi geweest”, klonk Verplancke trots. Alle aandacht naar de competitie dus, waar het vooralsnog minder lekker loopt. “Sommige jongens waren misschien al te veel met deze wedstrijd bezig”, klonk de middenvelder eerlijk. “Bovendien zijn wij die opeenvolging van wedstrijden niet gewoon. Met deze kern kunnen we niet zomaar eventjes elke positie vervangen, dat speelt mee.”

Resultaat: twee op negen en de dertiende stek in derde nationale. Komend weekend trekken de Ledenaars naar Rhodienne, de week erop komt Oostkamp langs. Verplancke besloot met een duidelijke opdracht: “We moeten minstens vier op zes pakken.”

Op Daknam verdwijnt de competitie dan weer héél eventjes naar de achtergrond. Full focus op de bekerloting.

Gent? Beerschot? Antwerp? Of een absolute topclub?

Fingers crossed. Alles daaronder zou toch een tegenvaller zijn.