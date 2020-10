Lokeren-Temse ontslaat Yves Van Der Straeten, Karel Fraeye is nieuwe hoofdcoach Renzo Van Moortel

05 oktober 2020

23u15 0 Sport in de buurt Trainerswissel op Daknam. Lokeren-Temse bedankte coach Yves Van Der Straeten voor bewezen diensten en stelde Karel Fraeye aan als nieuwe hoofdcoach. Daarmee is alweer een band met het voormalige KSV Temse doorgesneden.

De kroniek van een aangekondigd ontslag.

Het was al langer een publiek geheim dat Yves Van Der Straeten niet in de bovenste schuif lag in de Lokerse bestuurskamer. Geen persoonlijke klik. Te zakelijk voetbal. ‘t Mocht allemaal wat avontuurlijker, zo oordeelde men op Daknam.

“We willen mooi voetbal brengen. Onze supporters hun voetbalplezier teruggeven”, klonk voorzitter Hans Van Duysen vlak voor de competitiestart. Onder Van Der Straeten was dat in de eerste drie competitiewedstrijden blijkbaar onvoldoende.

Andere visie

Daar valt wat voor te zeggen. In eigen huis domineerde Lokeren - Temse tegen Harelbeke en Merelbeke, zonder écht te overtuigen. Op bezoek bij Zelzate mocht het op de tweede speeldag nog blij zijn met een punt. De Waaslanders speelden niet sexy, da’s zeker. Swingend was het niet en Van Der Straeten nam al eens een verkeerde beslissing - een middenveld met Telen en Aerts, bijvoorbeeld. Maar welke coach doet dat niet?

Niet vergeten dat Lokeren - Temse nog geen enkele officiële wedstrijd verloor. Van Der Straeten hamerde meer op organisatie en ‘het blok’, dan op aanvallend voetbal en doelpunten. Maar dat wisten ze in Lokeren toch al voor het seizoen?

Bovendien: Van Der Straeten reduceren tot defensieve coach zou te kort door de bocht zijn. Afgelopen zaterdag startte hij tegen Merelbeke in een 4-3-3 met één verdedigende middenvelder een twee spelmakers - hij wist dat Lokeren-Temse moest overtuigen in de tweede thuiswedstrijd. Oké, de vleugenaanvallers plooiden nog steeds terug in blok, wat hen aan de overzijde krachten kostte, maar Van Der Straeten probéérde wel.

Alleen bracht dat niet veel zoden aan de dijk. Het voetbal bleef stroef, opbouwen lukte moeilijk. Dat kan je Van Der Straeten natuurlijk wél aanwrijven. Uit deze groep is meer te halen, da’s duidelijk.

Karel Fraeye

Het Lokerse bestuur maakte al snel dezelfde analyse en greep maandagavond dus in. Yves Van Der Straeten out, Karel Fraeye in. “Een gebrek aan visie”, luidde de officiële communicatie van de club. Er was gewoon geen chemie tussen bestuur en coach. Persoonlijk, noch sportief.

Fraeye moet Daknam op korte termijn naar sportieve orgasmes leiden. “Iedereen die me kent, weet dat ik voor dominant en aanvallend voetbal sta”, klonk het bij de nieuwe hoofdcoach. Die zal quasi een volledig nieuwe trainersstraf samenstellen, aangezien huidige assistent coaches Gert Huyghe en David Van Buggenhout en keeperstrainer Jan Van Roy ook vertrekken. Chris Van Trappen behoudt wél zijn functie. De club gaat op zoek naar een nieuwe keeperstrainer.

Fraeye arriveert alleszins met adelbrieven. In het verleden was hij onder meer assistent- en interim-coach bij Charlton Atheltic in de Engelse tweede klasse en tot enkele weken geleden coachte hij het failliete KSV Roeselare.

Sowieso staat de nieuwe coach voor een loodzware opdracht. Want vergis u niet: de druk is hoog op Daknam, het bestuur zit er zéér kort op. Voor rustig op te bouwen en accenten te leggen, is geen tijd. Lokeren-Temse wil spektakel. The show must go on.

In die optiek nam de club gisteravond ook nog Nando Nöstlinger (22) over van RKC Waalwijk. Hij stroomde één jaar geleden door vanuit de jeugd van Antwerp en zou een “allround” middenvelder zijn.

Exit Temse

Met het ontslag Van Yves Van Der Straeten en zijn trainersstaf snijdt Lokeren-Temse een laatste band door met het voormalige KSV Temse, hoezeer ze dat op Daknam ook zullen ontkennen. “We houden Temse in onze naam en werking”, verzekerde voorzitter Van Duysen eerder. Operationeel heeft de Temse-tandem Van Raemdonck - Vereecke nochtans niks meer in de pap te brokken;

Raoul Van Raemdonck is nog altijd erevoorzitter, maar Alain Vereecke (ex-manager Temse) stapte enkele maanden geleden al uit de raad van bestuur, ondertussen heeft hij zich volledig onttrokken uit het ‘Nieuwe Verhaal’. Voorzitter Van Duysen en Vereecke konden zich op veel vlakken niet met elkaar verzoenen.

In het ‘inclusieve’ verhaal op Daknam, zit nog bitter weinig Temse.