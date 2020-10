Lokeren - Temse moet tegen Merelbeke eerste zege van het seizoen pakken: “Er is altijd druk als je voor een paar duizend man speelt” Renzo Van Moortel

01 oktober 2020

15u38 0 Sport in de buurt En dan viel ook nog Hervé Telen langdurig uit... De spanning stijgt op Daknam. Lokeren - Temse kwam in de voorbije twee wedstrijden niet verder dan een gelijkspel en moet dringend een eerste overwinning pakken. De druk op de thuiswedstrijd tegen Merelbeke neemt toe. “We hebben drie punten nodig”, beseft Stef Laurens.

Afgelopen dinsdag vierde Stef Laurens zijn 23ste verjaardag. Hoera!



Jammer genoeg communiceerde Lokeren-Temse diezelfde dag minder fijn nieuws vanuit de ziekenboeg: Hervé Telen werd geopereerd aan de rechterknie en zal zeker tot nieuwjaar buitenstrijd zijn. Hij scheurde zijn gewrichtsband na een botsing met Ernest Nfor op de openingsspeeldag.

Een opdoffer voor hem, maar evenzeer voor zijn ploegmakkers. De 25-jarige middenvelder stak in een uitstekende vorm en kon terecht op veel vertrouwen rekenen van coach Yves Van Der Straeten. “We gaan Hervé zeker missen”, weet rechtsachter Stef Laurens. “Hij is de man die het stevigst in duel durft te gaan en zeer veel ballen opruimt voor onze verdediging. Een echte stofzuiger, die vrijwel alle kopbalduels wint. Hij zat in een uitstekende flow.”

Laurens geen depanneur

Met ook Stefan Verbist (23) in de lappenmand - hij sukkelde na zijn terugkeer bij de beloften in een nieuwe liesblessure -, mist Lokeren - Temse nog een tweede potentiële sterkhouder in het centrum. Vorig seizoen durfde Van Der Straeten dan al eens naar Laurens grijpen voor het middenveld, maar zo ver ziet die het deze keer niet komen. “We hebben meer middenvelders dan vorig jaar, dus depanneren zal niet nodig zijn.”

Sowieso voelt hij zich beter als rechtsachter. Daar komen zijn kwaliteiten vaker uit de verf. In deze kern zijn er betere opties op het middenveld.

Op Zelzate koos Van Der Straeten voor Aerts en Luyckx als duo voor de verdediging. Lokeren -Temse bleef steken op een gelijkspel. Afwachten of de coach bijstelt in de komende thuiswedstrijd tegen Merelbeke, dat net als de Waaslanders twee op zes pakte.

Gezocht: drie punten

Vooral de thuisploeg snakt naar een overwinning. De druk neemt toe, voelt Laurens. “Druk is er altijd, zeker als je thuis speelt voor een paar duizend man. Je wilt niet afgaan, natuurlijk. Alles wijst erop dat wij beter moeten doen dan vorig jaar (Temse eindigde twaalfde, red.). Tegen Harelbeke moesten we winnen, maar deden we het niet. Op Zelzate zat er niet meer in dan een puntje.”

Gil Van Moerzeke wees daarbij naar het lage blok dat zowel Harelbeke als Zelzate hadden opgesteld. Ga er maar vanuit dat ook Merelbeke met gesloten vizier op Daknam zal komen voetballen. Defence first. “We kennen Merelbeke als een goed voetballende ploeg, maar in deze reeks zullen veel ploegen buitenshuis een laag blok opstellen”, weet Laurens.

Zeker tegen Lokeren - Temse, één van de te kloppen ploegen dit seizoen. Moet Van Der Straeten bijgevolg niet aanpassen? Meer voetballend vermogen met Siali in de basis? Een nieuwe veldbezetting? Een aangepaste speltactiek?

Laurens twijfelt: “Misschien wel. De voorbije wedstrijden hebben we telkens hoog druk gezet. Als we lager zouden inzakken, waardoor Merelbeke moet komen, zullen er meer ruimtes vallen. Anderzijds vind ik niet dat we zo aan een wedstrijd moeten beginnen. Vanaf de eerste minuut moeten wij onze wil proberen op te leggen. Aanvallend voetbal brengen, steeds uitgaan van eigen sterkte. Want op eigen veld moeten wij altijd voor de overwinning gaan. We hebben echt drie punten nodig.”

Enkel zo kunnen de Waaslanders hun seizoenbegin nog een reddingsboei toewerpen. De situatie is duidelijk: bij een overwinning is er geen vuiltje aan de lucht, in alle andere gevallen is het nu al achtervolgen. “Dat kan je wel zeggen”, besluit Laurens. “Twee op zes is niet dramatisch, maar met drie of vier op negen hadden we geen rekening gehouden. Als we niet winnen tegen Merelbeke hebben we onze start absoluut gemist, met een overwinning zijn we mee.”

Ploegmakker Ibou Sawaneh deed er op de social media van de club nog een schepje bovenop: “Alles aan deze club ademt ambitie uit”, liet hij zich ontvallen. “We horen niet thuis in tweede nationale.”

Lees: Lokeren - Temse moet dringend winnen.

Komt dat zien! Er zijn nog tickets over.