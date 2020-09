Lokeren - Temse kan zuur gelijkspel doorspoelen op Zelzate: “Iedere wedstrijd is een examen” Renzo Van Moortel

24 september 2020

16u45 0 Sport in de buurt “We bestormen KVV Zelzate!” Als de spelers dezelfde overtuiging koesteren als de supporters, heeft Lokeren - Temse zondagmiddag een eerste overwinning beet. Na de zure puntendeling tegen Harelbeke, trekken de Waaslanders naar promovendus Zelzate. Een snelle kans op eerherstel: “We gaan vol voor drie punten”, verzekert Preben De Man.

Sporting Lokeren op bezoek bij Zelzate, tot vorig seizoen was dat een klassieker in de voorbereiding. Telkens vollenbak, een mini-derby in de zomermaanden.

In het nieuwe verhaal leeft die affiche evenzeer, zo leert een blik op social media. Toen bleek dat er niet meer dan 400 tickets verkocht mochten worden, bijna allemaal aan Zelzaatse supporters, riepen sommigen Lokerse supportersgroepen op om toch naar het stadion af te zakken. Met of zonder toegangstickets. Een ludiek Facebookevent zette die woorden kracht bij. ‘Zonder ons geen match! We bestormen KVV Zelzate’, klonk het.

Op Facebook staat de teller geïnteresseerden slechts op 59, het aantal aanwezigen op 17. Niet meer dan een statement, de groep benadrukt dat het geen intentie heeft om Zelzate echt op stelten te zetten. Da’s het slimste, mannen.

Ook Preben De Man hoopt vooral op Lokerse fans ín het stadion: “Ik kan niet inschatten hoe dat in coronatijden vlotjes kan verlopen, maar ik hoop wel dat er zo veel mogelijk uitsupporters binnen mogen (lacht).”

Met 400 supporters in totaal zal dat sowieso tegenvallen.

‘Tarske’ Notteboom

Hoe jammer dat ook is, want Lokeren - Temse kan zijn aanhang zondagmiddag wel gebruiken. De Waaslanders doen er goed aan hun jammerlijk gelijkspel tegen Harelbeke zo snel mogelijk door te spoelen. Zoals een kind dat met geschaafde knieën meteen weer de fietst op kruipt. “Ik weet niet of het echt van moeten is, maar we zullen ieder weekend voor drie punten moeten gaan. Dit seizoen is het doel elke wedstrijd winnen”, spreekt De Man grote ambities uit.

Een zondagswandeling zal dat in Zelzate evenwel niet worden. Wees maar zeker dat ook de thuisploeg dit duel met fluogroen op haar kalender heeft omcirkeld - herinner u het fusiegeflirt met Sporting Lokeren van enkele maanden geleden. Bovendien toonde het de voorbije weken klaar te zijn voor dit niveau. Eerst een sterke bekercampagne, die over enkele weken een vervolg krijgt in Lommel, afgelopen woensdag een prima gelijkspel op Olsa Brakel.

De Man loopt in Zelzate overigens een paar bekenden tegen het lijf. “Ik ken een paar jongens die daar spelen, onder wie ‘Tarske’ Notteboom. Da’s altijd een blij weerzien. Misschien win ik op voorhand wel wat informatie in (lacht).”

“Want op dit moment weet ik totaal niet wat ik zondagmiddag mag verwachten. Naar verluidt is Zelzate een compacte, slimme ploeg met aardig wat talent. Maar in deze reeks moeten wij van niemand schrik hebben.”

Wekelijks examen

Veel aanpassen, zal coach Yves Vander Straeten volgens De Man dan ook niet doen. “Misschien leggen we hier en daar andere accenten, maar dit jaar moeten we uitgaan van eigen sterkte. Deze spelersgroep heeft weelde. De concurrentie is enorm groot.”

Al lijkt de 24-jarige winger wél zeker van zijn plaats - in vier officiële wedstrijden miste hij nog geen minuut. Zweven doet-ie echter niet: “Ik heb mijn basisstek niet per se veroverd. Alle posities zijn dubbel of driedubbel bezet, dus zoals iedereen moet ik keihard blijven werken. In Hamme was dat even anders... Maar da’s positief, hé. Zo kan je alleen maar beter worden. Elke week moet je klaar staan. Iedere wedstrijd is een examen.”