Lokeren-Temse geraakt ook niet voorbij Zelzate: “We verdienden niet meer dan een punt” Renzo Van Moortel

27 september 2020

20u13 0 Sport in de buurt Alweer een penaltygeval(letje), alweer niet meer dan één punt. Deja-vu bij Lokeren-Temse, dat deze keer niet voorbij KVV Zelzate geraakte (2-2). Wel een opsteker: ‘chouchou’ Gil Van Moerzeke scoorde en gaf een asssist. “Ik ben blij dat ik mijn stempel eens kon drukken.”

Eerlijk gezegd: wij vonden Gil Van Moerzeke (22) niet goed tegen Harelbeke. Te weinig overzicht, een beetje stuntelig bij momenten en ook niet scherp genoeg voor doel.

Maar kijk: vier dagen later scoorde Van Moerzeke op Zelzate en gaf hij ook één assist. Een verdubbeling van zijn statistieken - tot zondagmiddag zat de jonge aanvaller aan één assist en één doelpunt in de competitie. Euforisch klonk hij achteraf echter niet. Daarvoor viel het resultaat te zwaar tegen. “Een dubbel gevoel”, zo omschreef hij zijn emoties. “Ik ben blij dat ik getoond heb dat ik een meerwaarde kan zijn. Ik voel wel een beetje extra druk, dus het doet deugd om mijn stempel eens te drukken. Jammer genoeg schieten we er als ploeg niet veel mee op.”

Strafschop?

Voor de tweede wedstrijd op rij kwam Lokeren-Temse namelijk niet verder dan een gelijkspel. Van Moerzeke analyseerde eerlijk. “In de eerste helft waren we de betere ploeg, maar slikten we vlak voor de rust een ‘ambetant’ tegendoelpunt. Dat heeft ons een knak gegeven, want na de pauze lagen we onder. Op basis van de tweede helft verdienden we niet meer dan een punt.”

Met wat meeval had dat er echter wel nog ingezeten. Copy paste van afgelopen woensdag. Preben De Man ging neer in de zestien, Lokeren-Temse kreeg alweer geen strafschop. In tegenstelling tot enkele dagen geleden, kon Van Moerzeke evenwel begrip opbrengen voor die beslissing. “Het was minder duidelijk dan tegen Harelbeke. Die fout lag er vingerdik op. Deze fase... Goh, je kan die op de stip leggen, maar het was moeilijk te zien.”

Meer druk

Penalty of niet, de balans na twee speeldagen oogt (te) pover. Twee op zes, dat is niet in lijn met de ambities. “We hadden er meer van verwacht”, gaf Van Moerzeke toe.

Dan is het zoeken naar oorzaken. Te weinig ervaring? Echt niet. Een gebrek aan kwaliteit? Yeah right. Lokeren-Temse heeft voldoende talent om op dit niveau het verschil te maken. “We moesten wel telkens opboksen tegen een blok”, stipt Van Moerzeke aan.

Al wil hij ook niet te veel alibi’s verzinnen. “Dat lage blok mag eigenlijk geen excuus zijn. We moeten daar beter mee omspringen, zeker in eigen huis, waar het veld groter is dan op Zelzate en we gemakkelijker openingen moeten kunnen vinden. Komend weekend tegen Merelbeke moeten we meer mogelijkheden kunnen creëren.”

Of de druk op die wedstrijd toeneemt, wilden we tot slot nog weten? “Toch wel een beetje”, aldus Van Moerzeke, die wel gelooft dat Lokeren-Temse daarmee om kan. “Ik voel dat iedereen heel graag wil. Het komt er nog niet altijd uit, maar ik ben er zeker van dat het binnenkort zal keren”, besloot de doelpuntenmaker.

Afspraak: zaterdagavond, 20 uur op Daknam.