Loïc Lapoussin en Union winnen vlot in de beker: “Maakt niet uit tegen wie we moeten in de volgende ronde” DRIES CHARLIER

11 oktober 2020

21u41 0 Sport in de buurt Union heeft zijn eerste opdracht in de beker van België met verve afgewerkt. De Brusselaars hadden het lang niet makkelijk tegen Heist, maar wonnen zondag in eigen huis wel met 4-0.

“Het was een moeilijke wedstrijd, maar gelukkig konden we vroeg de score openen”, zegt Loïc Lapoussin. “Op het einde van de tweede helft konden we de wedstrijd ook beslissen met dat tweede doelpunt.”

Uiteindelijk scoorde Union nog drie keer in de laatste tien minuten. “Het belangrijkste was de kwalificatie voor de volgende ronde.”

Het was Lapoussin die de 4-0-eindstand op het bord zette. “Het is altijd goed om beslissend te zijn. Ik hoop dat dit nog lang zo zal zijn. Dat ik bevestigde wat ik vorige week tegen Lommel liet zien? Ik doe gewoon wat de ploeg van me verwacht. Ik verwacht dit zelf ook.”

Wedstrijd snel afmaken

“Wat onze aanpak was na de 1-0? We moesten blijven spelen en proberen die tweede te maken. Iedereen kent dit soort wedstrijden. Je kan altijd op elk moment een tegendoelpunt slikken. Je verliest dan je vertrouwen en dan kan het snel gaan. Je moet de wedstrijd altijd zo snel mogelijk in een beslissende plooi leggen.”

“Of de beker belangrijk is voor mij? Uiteraard. We hebben hoge ambities: we hopen de beker en de competitie te winnen. Iedereen spreekt me hier als nieuwkomer aan over de bekerverhalen van Union. We willen dus alweer zo ver mogelijk geraken. Het maakt me ook niet uit welke club we loten voor de volgende ronde. Er zijn geen kleine clubs en elke wedstrijd is belangrijk. Als je ver wil geraken, kom je altijd tegen een sterke ploeg uit. We zijn er klaar voor.”

Filosofie en systeem behouden

“In de volgende ronde hoop ik vooral dat we thuis kunnen spelen”, vult trainer Felice Mazzu aan. “Het zal Undav zeker deugd gedaan hebben dat hij zijn eerste doelpunt maakte. Hij laat zien op trainingen dat hij aangepast begint te raken aan het Belgische voetbal. Voorts was het ook leuk om te zien dat Jordanov twee assists gaf. Hij zal ons verticaliteit bijbrengen.”

“Ik beschik over een goede kern. Er zit veel kwaliteit in de groep. Ik zeg niet graag dat ik mijn elf in mijn hoofd heb omdat iedereen op een moment verdient om te spelen. Het is belangrijk om een filosofie en systeem dat werkt te behouden en zo met elke speler vooruitgang te boeken.”