Lobke Loonen en AA Gent Ladies te sterk voor Zulte Waregem: “Hadden match voortdurend onder controle” Hans Fruyt

12 oktober 2020

15u47 0 Sport in de buurt Lobke Loonen (18) effende zaterdag in het Regenboogstadion het pad voor de 0-3-winst van de AA Gent Ladies bij Zulte Waregem. De Nederlandse spits zit in de Scoore Super League na vier speeldagen aan drie treffers. Met tien op twaalf staan de blauw-witten samen met Club Brugge (even) op kop.

Tijdens de transferperiode trokken de AA Gent Ladies vijf Nederlandse speelsters aan. Vier onder hen – Lobke Loonen, Elisabeth Meijerink, Rkia Mazrouai en Lakeesha Eijken – wonen samen in Evergem. Voor een meisje van achttien zoals Lobke Loonen is dat niet evident. “Toch gaat dat heel lekker. In het begin was het even wennen, maar sinds we duidelijke afspraken maakten loopt dat samenwonen goed”, lacht Loonen. “Een maand geleden begon ik aan de Gentse universiteit lichamelijke opvoeding en bewegingsleer te studeren. Ook dat verloopt goed. Al is de combinatie van het sportieve luik van mijn studies met voetbaltrainingen soms best pittig.”

Aangename kennismaking met Super League

Toch zit de jonge aanvalster, overgekomen van PSV, na vier speeldagen aan drie goals. In de uitmatch bij Zulte Waregem liet ze na acht minuten een reuzenkans onbenut. In minuut 33 toonde Loonen zich trefzeker. Haar landgenote Jolet Lommen bracht de bal vanaf rechts voor. Aan de eerste paal ging Imani Prez het duel aan met twee Zultse verdedigers. De bal passeerde tot bij Loonen die Gent op voorsprong tilde. Zeven minuten later verdubbelde Prez heel knap op een voorzet van opnieuw Lommen. “We hadden de partij voortdurend onder controle”, zegt Loonen terecht. “Ik denk dat wij nauwelijks een kans wegaven. Het is mooi dat we in het grote Regenboogstadion mochten spelen. En rechtstreeks op televisie. De kennismaking met het niveau in de Super League is een meevaller. Voor mij is de transfer naar de AA Gent Ladies een stap hogerop. Met drie goals in vier wedstrijden mag ik niet klagen.”

Toch moet het niet evident zijn om een hele week een eind van hotel mama te leven en je streng te trekken. “Mijn ouders wonen, als het mogelijk is, elke match bij”, gaat Loonen voort. “Na een wedstrijd ga ik met hen naar huis. Al is dat met de strengere coronaregels nu minder evident. Lukt het niet, dan is er nog altijd Facetime. Zo zie ik mijn ouders toch regelmatig.”