Lisa Rooms brons op BK 10km op de weg in Lokeren Bart Spruijt

12 oktober 2020

19u30 0

Lisa Rooms heeft op het BK 10km op de weg een bronzen medaille veroverd. Voor de 24-jarige loopster uit Waasmunster was de stratenloop een ideaal tussendoortje in haar opbouw voor het veldloopseizoen.

Op de Nacht van de Atletiek op 6 september liep Rooms haar laatste pistewedstrijd van het korte zomerseizoen. Ze verbeterde er haar persoonlijk record op de 1500m tot 4.18.92, een prima afsluiter. Nadien nam ze een welverdiende rustpauze. Op het BK 10km op de weg kwam ze alweer sterk voor de dag na een paar weken trainen. Ze liet in de beginfase verstandig het koptrio (Hanne Verbruggen, Mieke Gorissen, Nina Lauwaert) lopen. In de achtervolgende groep was ze de sterkste en toen Hanne Verbruggen uitstapte na een val, lag ze plots in derde positie. Die plaats stond ze niet meer af. Ze liep door de finish in 34.06. “In het begin heb ik bewust de drie meisjes vooraan laten lopen omdat zij echt wel snel gingen”, deed ze haar wedstrijdverhaal. “We liepen in een groepje met vier of vijf in de achtervolging. Na 5km ben ik dan alleen gevallen. Vanaf toen werd het eenzame strijd tot het einde. Wanneer ik wist ik dat het podium zou halen? Toen ik Hanne Verbruggen zag uitstappen, wist ik dat ik voor die derde plaats aan het lopen was. Ik had Hanne niet zien vallen, maar ineens liep ik haar voorbij. Meer dan die derde plaats had ik zeker niet verwacht.”

“Aangenaam verrast over de tijd.”

De atlete van het Runners’ lab Athletics team van Tim Moriau was dik tevreden over haar prestatie. “Ik ben heel blij dat ik na twee weken trainen dit al kan. Vooral omdat ik dan nog een groot deel van de wedstrijd in m’n eentje heb moeten lopen. Over mijn tijd was ik aangenaam verrast. Ik had in de tweede ronde wat op reserve gelopen uit vrees dat er nog iemand zou terugkeren, waardoor een eindschot nodig zou zijn, maar dat bleek niet nodig.”