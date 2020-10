Limburgse Masters in Alken: Blonda en Vandeputte winnen de topreeksen Werner Thys

04 oktober 2020

19u37 0 Sport in de buurt Er werden het voorbije weekend op Tenniscentrum Alken 24 nieuwe Limburgse criteriumkampioenen gekroond. In de topreeksen gingen de titels naar Matteo Blonda en Bente Vandeputte. De organiserende club scoorde sterk met drie gewestelijke kampioenen.

De 25-jarige Matteo Blonda stond in de finale van de Limburgse Masters voor de derde keer dit seizoen tegenover Dries Op de Locht en voor de derde keer was de speler van Tenkie Hasselt aan het feest. Deze keer won hij met overtuigende 6-2, 6-0 cijfers. Opvallend was de zege van de 16-jarige Bente Vandeputte bij de vrouwen 2. Tegen de 13-jarige Tennisdel-belofte Eline Bex beet Vandeputte het voorbije seizoen immers vijf keer in het zand, maar in de finale van de Masters mocht de speelster van TC Diest wel juichen: 7-5, 6-1.

Drie titels voor Alken

De plaatselijke Filip Petrov zag zijn sterk seizoen bekroond met een gewestelijke kroon bij de mannen 3. In finale versloeg hij Jeroen Geebelen met 6-3, 3-6, 6-1. Niet alleen Petrov zorgde voor plaatselijke vreugdekreten, ook Lars Nolmans (mannen 45/5) en Elena Aiola (vrouwen 5) scoorden in eigen huis. Met drie titels bleek Tenniscentrum Alken meteen de sterkste club op deze Masters. Bijna was titel nummer vier een feit, maar Christophe Nelissen moest bij de mannen 6 bij de start van de derde set de strijd staken tegen Cedric Carpentier.

De 24 Limburgse kampioenen

De Limburgse criteriumkampioenen: Matteo Blonda (M2, Tenkie Hasselt), Filip Petrov (M3, Alken), Alexander Van Bael (M4, Tennisdel), Jonathan Pilat (M5, Ham), Cedric Carpentier (M6, Clijsters Club), Robby Vancamp (M35/3, Ham), Philip Claes (M35/4, Paal), Tom Borgers (M35/5, Wimbledon), Kurt De Koeyer (M35/6, Meulenberg), Ronny Konieczny (M45/3, Dilsen), Maarten Didden (M45/4, Neerpeltse), Lars Nolmans (M45/5, Alken), Patrick Engelen (M55/2, Wimbledon), Luc Van Hulsel (M55/3, Herentalse), Stefaan Dehaes (M55/4, Beukenhof), Bente Vandeputte (V2, Diest), Noor Eerlings (V3, Maaseik), Marte Vertrepen (V4, Tenkie), Elena Aiola (V5, Alken), Elke Vromans (V25/1, Lommelse), Jill Smits (V25/2, Runkster), Lisa Reumers (V25/3, As), Pauline Poelmans (V25/4, Yachting) en Heidi Creemers (V35/3, Bocholt).