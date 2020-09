Limburger Axel Swerten verdedigt opnieuw de kleuren van KVK Tienen: “Het kriebelde om terug te keren” Stijn Deleus

23 september 2020

18u47 0 Sport in de buurt Veel inkomende transfers telt KVK Tienen dit seizoen niet, zes om precies te zijn. Gerichte versterkingen dus, zoals in het geval van Axel Swerten. De Limburger is toe aan zijn tweede periode bij de Suikerjongens, nadat hij in de terugronde van het seizoen ’17-’18 een uitstekende indruk naliet als linksachter.

De jongeman werd begin 2018 echter geleend van Lommel en koos na afloop van het seizoen uiteindelijk voor Patro Eisden Maasmechelen. Daar kende hij twee succesvolle jaren als basisspeler.

“Waarom ik toen geen contract in Tienen tekende? Tja, de club was nog volop aan het herstructureren met Johan Vos aan het roer”, legt hij uit. “Ze hadden op dat moment al een mooi sportief project voor ogen dat hen op relatief korte termijn naar eerste amateur zou leiden. Dat hen dat op zo’n korte tijd ook echt gelukt is, daar doe ik mijn hoed voor af. Alle credits daarvoor aan het nieuwe bestuur, staf en spelers. Maar ik koos op dat moment om in mijn eigen carrière te investeren en naar Patro te trekken. Ik heb het me allerminst beklaagd, want ik heb er echt wel mooie jaren achter de rug. In het eerste seizoen met Stijn Stijnen als grote bezieler speelden we los kampioen in tweede amateur. Stijnen zocht en vond ook een nieuwe geldschieter die de club opnieuw helemaal gezond maakte. Vorig seizoen eindigden we dan op een mooie vijfde plaats in eerste amateur terwijl niemand een cent voor onze kansen gaf.”

Nieuwe uitdaging

Ondanks de sportieve successen van de afgelopen jaren voetbalt Swerten dezer dagen dus terug in het Tiense shirt. “Tja, het kriebelde toch om terug te keren toen bekend raakte dat Tienen ook in eerste nationale ging uitkomen”, meent hij. “Het is weer een nieuwe uitdaging, deze mooie club laten uitgroeien tot een vaste eerstenationaler en wie weet af en toe eens verrassen. Ik kan wel een beetje inschatten wat er op dit niveau nodig is en ik vind dat we zeker gewapend zijn voor een rustig seizoen. De vroege bekeruitschakeling was wel een domper, maar vorige zondag tegen reeksgenoot Winkel Sport hadden we een sterke reactie in huis. De mentaliteit zat goed, alleen scoren lukte ons maar één keer. Hopelijk hebben onze aanvallers de goals voor komend weekend gehouden. Na zo’n lange voorbereiding kijken we echt wel enorm uit naar die seizoensopener.”

Koffie- en wijnbar

“Zelf verwacht ik gewoon aan de aftrap te staan op Francs Borains. Door een kleine verrekking heb ik het even wat rustig aan gedaan uit voorzorg, maar ondertussen zijn we helemaal klaar voor het echte werk”, besluit bakkerszoon Axel Swerten, die het als uithangbord van de koffie- en wijnbar naast de bakkerij van zijn ouders in Hopmaal alleen maar toejuicht dat hij gewoon terug ’s avonds kan trainen.