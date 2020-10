Limburg tweemaal aan het feest in autosport met DTM in Zolder en Europese titel voor Dries Vanthoor Joost Custers

11 oktober 2020

20u15 0 Sport in de buurt Met de komst van het DTM naar Zolder en de titel van Dries Vanthoor in de GT World Europe Sprint, was het tweemaal feest voor de Limburgse autosport. Nog is het niet gedaan, want over een week staan er weer twee races van het DTM op de agenda van de Limburgse omloop.

Voor het sportieve succes van een Limburger moesten we dit weekend naar Barcelona. Dries Vanthoor en Charles Weerts, zijn 19-jarige teamgenoot uit Aubel, pakten in de Catalaanse hoofdstad de Europese titel GT Sprint. Bovendien behaalde Hasselaar Louis Machiels er de tweede plaats in de categorie Pro/Am in het kampioenschap, maar de algemene titel die was dus voor de jongste van de racende broers Vanthoor. Laurens behaalde dezelfde titel al in 2013, opvallend ook met het Belgische WRT Audi team. Voor Dries Vanthoor is het de eerste grote GT-titel, na individuele zeges in de 24 Uur van Zolder, de Nürburgring en de klasse GTE Am in Le Mans. Over twee weken kan Dries Vanthoor ook zijn eerste 24 Uur van Spa winnen.

Rast en Audi

In de tuin van Dries Vanthoor, op Circuit Zolder, was het ook al Audi wat de klok sloeg, maar dan in de figuur van René Rast. De tweevoudige DTM-kampioen domineerde werkelijk alle debatten van het weekend en komt met twee zeges weer volop in de running voor de titel.

Rast doet dat onder meer ten koste van de Nederlandse Limburger Robin Frijns, die op zaterdag nog knap op het podium eindigde, maar zondag vrij bizar in de pitlane van de baan raakte en diende op te geven. Rast liet het echter niet aan zijn hart komen en won voor teamgenoot Mike Rockenfeller en Lucas Auer (BMW). Achter de nummer vier, Timo Glock (BMW), die nochtans zijn start miste, volgden knap de drie rijders van het Belgische WRT, met in volgorde Scherer, Newey en Habsburg. In de puntenstand leidt Müller nog steeds met 259 punten, voor Rast met 249 en Frijns met 243.

Volgend weekend is het dus weer tijd voor DTM in Zolder, maar ook het nationale Belcar kampioenschap is te gast op de Limburgse omloop voor twee races van 120 minuten als laatste voorbereiding op de 12 Uur van Zolder die de traditionele 24-uursrace vervangt en dat op 7 november.