Lieven Dheedene (FC Assenede): “Uitblinkersrol voor Giovanni Bonne en Niels Snoeck” Dominique Lampo

12 oktober 2020

12u20 0 Sport in de buurt FC Assenede is voorlopig de revelatie in tweede provinciale A. Kersvers coach Lieven Dheedene zag zijn ploeg een fraaie 10 op 15 halen in de competitiestart. Al geeft de West-Vlaming grif toe dat zijn ploeg goed beloond werd in Evergem.

“We wonnen met 1-2 bij Center, maar de betere ploeg was toch wel Evergem. Vooral in de eerste helft liepen we achter de bal aan. Het verschil zat hem vooral in de efficiëntie. De thuisploeg maakte zijn kansen niet af en wij konden op een beresterke Giovanni Bonne rekenen. Hij ranselde drie gemaakte doelpunten uit zijn kooi en had zo zeker veel verdiensten bij deze zege. Zijn overbuur liet zich bij het eerste tegendoelpunt wel op een fout betrappen en bovendien kon mijn team ook rekenen op een Niels Snoeck in topvorm. Bij het eerste doelpunt mocht hij rekenen op de medewerking van de doelman, maar het tweede was een prachtige optelsom van snelheid en techniek. Helemaal onverdiend was de zege ook niet, want dan zou ik te kort doen aan de wedstrijdmentaliteit van mijn team. De uitblinkersrollen waren voor mijn doelman en Niels Snoeck, maar ik zag in de breedte een team dat de mouwen voor elkaar wil opsloven.”

Moeilijke voorbereiding

Dheedene is positief verrast over de prestaties van zijn team. Vooral ook omdat de voorbereiding op het seizoen moeilijk verliep. “Matthias Benaïssa Tahar haakte in de voorbereiding definitief af. Een zware knieblessure zorgde ervoor dat hij beter stopte met voetballen. Ook Berend Loof is voor langere tijd uit met een knieblessure. Bovendien zag Angelo Adriaensens het niet meer zitten om de voetbalschoenen aan te trekken en pakten we in laatste instantie naast enkele transfers zoals die van Mickey Prempeh. De ambitie was en is om een rustig seizoen te hebben en met een 10 op 15 hebben we wat dat betreft wel al enkele bonuspunten verzameld.”

Jonge ploeg

De huidige vierde plaats is dus ook voor Assenede een verrassing. Dheedene wil nog niet te ver vooruit blikken. “Natuurlijk zou het fantastisch zijn om met deze groep de top vijf te halen. Ik ben evenwel een realist en dan weet ik dat het met een ploeg waarvan de gemiddelde leeftijd rond de 22 jaar ligt, niet evident wordt om voorin te blijven meedraaien. Ik was al trainer bij Beernem in de West-Vlaamse tweede provinciale en daar is het niveau toch een stuk lager. Ploegen als Maldegem en Evergem zouden zeker hun streng trekken in de West-Vlaamse eerste provinciale. Wij zullen het week na week een stuk van ons enthousiasme moeten hebben. We gaan week na week focussen op de volgende wedstrijd. Tegen Zomergem proberen we komend weekend opnieuw een driepunter te pakken.”