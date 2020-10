Lieven Baert (Halle-Gooik) ziet competitie één maand opgeschort worden: “Kleine ramp voor alle ploegen” Erik Vandeweyer

13 oktober 2020

15u01 0 Sport in de buurt Het besluit van minister Ben Weyts om alle zaalsporten vanaf woensdag tot het eerste weekend van november op te schorten treft ook het futsal. Er wordt nog onderzocht of profsport buiten deze regeling zal gehouden worden, maar wellicht heeft dat geen invloed op het zaalvoetbal. Ook Halle-Gooik zal noodgedwongen (minstens) drie weken de deuren moeten sluiten.

Sportief manager Lieven Baert probeert de gevolgen in te schatten voor de competitie. “Ik ga ervan uit dat we de komende weken niet zullen spelen. Niet alle ploegen in eerste nationale beschikken over een profploeg. Wij zijn eerder een uitzondering. Bovendien zullen we aan heel protocol moeten voldoen om aan de voorwaarden om te spelen te voldoen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan veelvuldige tests. Ook hier zullen niet alle ploegen kunnen voldoen aan de vraag. Tot 7 november zal er niet gespeeld worden. Dat betekent dat de matchen tegen Borgloon, Malle-Beerse, Jette en Moeskroen wegvallen. Die laatste match was verplaatst, omdat spelers uit Servië en Kroatië interlandverplichtingen hadden. Ik hoop dat we begin november effectief kunnen hervatten, maar ook dat is allerminst een zekerheid. Dit is een kleine ramp voor alle ploegen.”

Bijkomende handicap

Als we ervan uitgaan dat de coronacijfers tegen november positief evolueren, betekent dat nog niet automatisch dat iedereen speelklaar zal zijn. Lieven Baert vervolgt. “Spelers zullen dan geen training in de benen hebben. In principe mag er wel getraind worden van de overheid, maar er moet anderhalve meter afstand zijn. In de praktijk is dat dus onmogelijk. De profspelers worden technisch werkloos. Voor hen betekent dat serieus loonverlies. Trainen in groep mag trouwens niet, als men technisch werkloos is. Individueel kunnen de spelers uiteraard hun conditie wel blijven onderhouden.”

Geen inkomsten

Lieven Baert verwacht dat de financiële gevolgen voor veel ploegen niet min zullen zijn. “Er zijn enkel uitgaven, inkomsten zijn er niet of nauwelijks. Zaterdag hebben we wel een Braziliaanse avond, maar dat is een beperkt evenement. Het gaat om zestig personen die volledig coronaproof komen eten. De spelers staan in voor het eten. Clubs moeten het hebben van ingangstickets, vips en drankverkoop in de kantine. Die moeten we missen. Het oponthoud van de competitie kwam niet onverwacht, maar overleg tussen de bond en de clubs is er nauwelijks geweest.”