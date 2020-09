Lierse Kempenzonen uit de beker na dolle slotfase: “Dit doet denken aan nederlaag in Lommel” Kristof De Cnodder

23 september 2020

21u27 0 Sport in de buurt Het bekeravontuur zit er op voor Lierse Kempenzonen. De Pallieters verloren woensdagavond na een knotsgekke slotfase met 2-1 op het veld van eerstenationaler Olympic Charleroi. “Net als in Lommel werd een moment van concentratieverlies op het einde ons fataal”, zegt middenvelder Toon Janssen.

Van de basisploeg die zondag in competitieverband Club Brugge B had geklopt, bracht Liersetrainer Tom Van Imschoot deze keer enkel Jef Van der Veken en Ben Santermans aan de aftrap. Het experimentele Lierse – zonder echte nummer 9 – zorgde voor de pauze voor weinig gevaar. Een knappe vrije trap van El Kababri werd goed gepakt door de lokale doelman Moriconi, maar dat was het dan ook. Aan de overkant was er iets meer dreiging, via Perez, Guedj en Lopez. Kort voor de rust kon die laatste het lichte overwicht van Charleroi ook omzetten in een doelpunt: 1-0.

Aan het begin van de tweede helft bracht Tom Van Imschoot met Jo Gilis en Jellert Van Landschoot vers bloed. Die dubbele wissel bracht wat beterschap. Samyn, Van der Veken en die andere invaller Straetman kwamen op een gegeven moment dicht bij de gelijkmaker. Anderzijds bleef het steeds uitkijken voor de scherpe tegenprikken van de thuisploeg. Zo moest Van Geet op een gegeven moment een poging van Guedj van de lijn vegen.

Toen Gilis in de slotminuut na een knappe actie gelijk maakte, leken we op overuren af te stevenen, maar dat was buiten Arnaud Guedj gerekend. In blessuretijd schonk die Olympic alsnog de zege: een ijskoude douche voor Lierse.

“Vooral in de eerste helft waren we nergens”, zucht Toon Janssen, die nog eens zijn kans kreeg bij Lierse. “In de tweede helft brachten we meer. Na de 1-1 zag ik het volledig zitten, maar al snel volgde een nieuwe opdoffer. Het deed me denken aan de verloren competitiewedstrijd in Lommel. Toen werden we ook genekt door een moment van concentratieverlies in de slotfase. Daar moeten we toch onze lessen uit trekken. Deze bekeruitschakeling is heel jammer, maar de competitie is wel altijd ons hoofddoel geweest. In 1B hebben we onze start gelukkig niet gemist. Zondag willen we tegen Seraing de draad weer oppikken.”

Lierse Kempenzonen: De Smet, El Kababri (46’ Gilis), Van der Veken, Santermans, Van Geet, El Ansri, Smolders (46’ Van Landschoot), Janssen, Troonbeeckx (72’ Straetman), Samyn, Osei-Berkoe.

Doelpunten: 39’ Lopez (1-0), 90’ Gilis (1-1), 90+1’ Guedj (2-1).