Liam Manning analyseert Lommels verlies tegen Deinze: “Mogen deze fouten niet blijven maken” Hans Fruyt

27 september 2020

19u07 1 Sport in de buurt Lommel vergat na het verlies van Union zaterdagavond de sprong naar de leidersplaats te maken. De Noord-Limburgers werden in eigen huis door SK Deinze, nieuw in 1B, verrast. Volgens trainer Liam Manning heeft zijn jonge groep nog erg veel te leren, maar zal dat snel moeten gebeuren.

De match begon zondagnamiddag met een beetje feest. Aanvoerder Glenn Neven werd door manager Harm Van Veldhoven gehuldigd omwille van z’n 250ste wedstrijd in het eerste elftal van Lommel. Voor het eerst speelde de verdediger centraal achterin met Stijn Wuytens, overgekomen van AZ. Ook Sebastiaan Brebels kreeg een plaatsje in de basiself. Waardoor Robin Henkens en Jonathan Hendrickx naar de bank verhuisden.

Bij de eerste uitbraak van Deinze moest de Lommelse verdediging op Mertens een strafschopfout begaan. Doelman Svedkauskas kon de elfmeter van de Deinse topschutter keren. In het derde kwartier toonde Dutoit zijn klasse oog in oog met Ugalde. Even later werd de bezoekende doelman, toen Cejas voor hem opdook, bijgesprongen door de paal. De goal viel aan de overkant. Challouk stuurde Staelens weg. Hij opende kort voor de pauze de stand. Tien minuten na de rust verdubbelde Challouk de bezoekende bonus.

Intensiteit

“We maakten een aantal fouten, jammer genoeg”, begint trainer Manning zijn analyse. “Fouten die we niet mogen blijven maken, anders gaan wij het dit seizoen heel moeilijk krijgen. Vooral in de eerste helft begingen we een aantal fouten, leden we veel te vaak balverlies. Ik miste bij ons ook een beetje intensiteit. We zullen snel moeten leren, want in deze reeks zijn alle ploegen sterk aan elkaar gewaagd.”

Manning bracht in de loop van de tweede helft eerst Thordarson, daarna Moreno en nadien ook nog Aabbou in. Op een stilstaande fase lukte Ugalde de aansluitingstreffer. Toen stonden al 93 minuten op de klok. Die aansluiting kwam te laat. Bovendien leek Manning niet echt tevreden over zijn centrale duo Neven-Wuytens. “Of zij voor de rest van het seizoen centraal achterin een vast duo worden, durf ik nu niet stellen”, benadrukt de Lommelse trainer. “Ze zullen er in de loop van volgende week op training moeten voor werken. Niemand mag te zeker zijn van z’n plaats in het elftal.”