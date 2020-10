Levende rallylegende Patrick Snijers wil op zijn 62 naar WRC-rally in Ieper Joost Custers

12 oktober 2020

13u55 0 Sport in de buurt Patrick Snijers en Luc Dethier (Porsche 997 GT3) hebben de finish van de Aarova Rally in Oudenaarde niet gehaald. In de derde chronorit van de dag liet Snijers zich verrassen door aquaplanning en gleed hij van de baan in een veld om er niet meer uit te komen. Exit voor de Limburger in de manche van het BK Rally dus. Patrick Snijers werkt momenteel aan een project om de MAES Porsche 997 GT3 in november aan de start te brengen van de Ypres Rally, de voorlaatste WK-manche van het seizoen.

Het regende zondagochtend oude wijven in Oudenaarde en omstreken. De ene bui was al intenser dan de andere. In geen tijd doken plassen op het parcours op met hier een daar een strook aquaplanning. “Het is op zo’n strook dat ik mij heb laten verrassen” zegt Patrick Snijers. “Er was geen houden aan de Porsche die uiteindelijk op een veld terecht kwam. Omdat de grond oververzadigd was, slaagden we er niet in om terug op de weg te raken. De Porsche stak tot aan zijn as in de modder en de opgave was een feit.”

Op naar WK in Ieper?

De volgende wedstrijd van het Belgium Rally Championship staat eind oktober in het zuiden van ons land, in de streek van de Semois op het programma. Of Snijers daar aan de South Belgian Rally deelneemt is onzeker. De ervaren Limburger werkt wel aan een project om eind november deel te nemen aan de Ypres Rally. Ieper staat dit jaar uitzonderlijk op de kalender van het World Rally Championship of het WK rally, waar onze landgenoot Thierry Neuville voorlopig de derde plaats inneemt.

In het verleden reed Snijers acht WK-wedstrijden. Zijn beste prestatie was de tweede plaats in de Sanremo van 1992. “Mijn eerste WK-rally dateert van 1979. Toen werd ik 36ste in de Britse RAC Rally. Mijn laatste WK-deelname dateert van 1998. Het zou fantastisch zijn om 22 jaar na datum in eigen land te kunnen deelnemen aan een WK-rally. Zowel voor de Belgische rallysport als voor mezelf zou dat een mijlpaal zijn. Ik heb zoveel aan de sport gegeven en heb er ook zoveel aan te danken. We gaan er alles aan doen om op 20 november met onze Porsche aan de start te komen” zegt Patrick Snijers.