Leuven Bears wint tweede oefenmatch tegen Den Helder Erik Vandeweyer

27 september 2020

18u44 0 Sport in de buurt Nadat vorige week al met 76-82 werd gewonnen tegen Den Bosch, nam Leuven Bears dit weekend andermaal de maat van een Nederlandse tegenstander. Tegen Den Helder stond er na veertig minuten een 66-76-eindscore op het bord. Hoewel corona dagelijks wel een hindernis opwerpt, lijky Bears gestaag maar zeker door te groeien.

Met twee op twee – weliswaar in oefenmatchen – lijkt Leuven Bears de positieve lijn van vorig seizoen gewoon door te trekken. Seppe D’Espallier is tevreden met de twee overwinningen, maar stelt dat een vergelijking niet echt aan de orde is. “We winnen met quasi hetzelfde verschil tegen een Nederlandse club. Voor de buitenwereld kan het dan overkomen dat beide matchen veel gelijkenissen vertoonden. Dat was echter helemaal niet het geval. Tegen Den Bosch was ons spel vorige week veel beter. Joshua Heath was toen outstanding en de jongeren werden vlot ingepast.”

Minder focus

Seppe D’Espallier legt de pijnpunten van zijn ploeg bloot. “We wonnen weliswaar, maar ons spel verliep niet echt vlot. Geen enkele speler kon het voortouw nemen, je merkte dat de focus minder was tegen Den Helder. Dat wordt dus een werkpunt. Zeker onze start was te traag. Ik moet wel toegeven dat Den Bosch een veel betere tegenstander was dan Den Helder.”

Belofte van het jaar

Vorig seizoen werd Seppe D’Espallier uitgeroepen tot belofte van het jaar. In de laatste tien seizoenen kon Leuven Bears geen enkele speler voorleggen met een dergelijke referentie. “Uiteraard was ik fier op die uitverkiezing, maar tegelijk was ik teleurgesteld. Ik kon omwille van de coronacrisis mijn titel niet waarmaken voor het publiek. Voor de ploeg was het nog erger gesteld. Leuven kende de beste campagne in meer dan een decennium. Alles werd evenwel abrupt afgebroken. Voor het eerst in jaren kon men in de Sportoase opnieuw play-offs afwerken. Dat is er nooit van gekomen.”

Merkwaardige voorbereiding

Nooit eerder maakte Seppe D’Espallier zo’n rare voorbereiding mee. “Normaal duurt een voorbereiding op een nieuw seizoen een zestal weken. Nu zullen we aan meer dan drie maanden komen. De competitie start in het eerste weekend van november, maar toevallig zijn we dan ook nog een vrij. Er wordt die dag wel een oefenwedstrijd voorzien tegen Kangoeroes Mechelen. De spelers sijpelden ook met mondjesmaat binnen. Stith en Heath zijn aangekomen in Leuven, op nieuwkomers Randy Haynes en Joe Ebondo is het nog even wachten. Hopelijk vallen ze mee, want het vertrek van Hugh Robertson is uiteraard een aderlating.”