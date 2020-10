Leonis Dedeyne wint met Menen na belle in Achel: “Vechtlust wordt ons handelskenmerk” Maxime Petit

11 oktober 2020

01u59 0 Sport in de buurt Eén week na de verrassende zege in Aalst ging Menen weer met bellewinst lopen op verplaatsing, dit keer in Achel. Het was weer een vertimmerd Meens team dat daarin slaagde. Leonis Dedeyne deed het dit keer voortreffelijk als middenman. “Ik doe wat de trainer van mij verlangt.”

Alweer moest trainer Depestele zijn pionnen herschikken voor de uitmatch bij directe concurrent Achel. Seppe Rotty zat nog thuis een quarantaineperiode uit, maar Mathieu Vanneste was wel weer inzetbaar. Bijkomende zware domper voor Menen was de buikspierblessure van kapitein Jelle Sinnesael. De middenman fungeerde in Limburg als assistent-coach in afwezigheid van Wim Vanlaethem. Leonis Dedeyne - vorige week nog hoekspeler - mocht daarom in het middencompartiment opdraven. De West-Vlaming ontgoochelde andermaal niet. “Niet eenvoudig, want ik had er maar één training als middenman opzitten”, zegt Dedeyne. “Ik maak daar echter geen problemen van. Ik doe gewoon wat de trainer van mij verlengt. Bij mijn vorige passage bij Menen noemde coach Peris me al ‘The Swiss knife’ omdat ik ook op meerdere posities moest depanneren en het is dit seizoen niet anders. Ik ben tevreden over mijn persoonlijke prestatie, maar vooral ook over de vechtlust die de ploeg weer voor de dag legde. Dat wordt echt ons handelskenmerk.”

Menen verloor de openingsset nipt met 28-26, net als de derde set. Telkens dwongen de jongens van Depestele wel setpunten af. “Ja, we hadden misschien wel met 1-3 kunnen winnen, maar al bij al ben ik erg content met de 2-3, want in de vierde beurt kregen we het lastig en moesten we een achterstand van vier punten wegwerken.”

Is Dedeyne verrast dat Menen weer een moeilijke klip op verplaatsing omzeilde? “Eigenlijk niet, want ik wist dat we dit konden. Je voelt dat iedereen voor mekaar door het vuur gaat en dan kun je verrassen.”

Lapkov scoort aan lopende band

Opposite Lapkov scoorde weer aan de lopende band en werd tot man van de match uitgeroepen. “Hij bevestigt gewoon wat hij al weken op training toont”, weet Dedeyne. “Maar ook mijn complimenten aan setter Lankinen die erg stabiel acteert. De nieuwkomers hebben nog niet ontgoocheld.”

Volgende week speelt Menen de eerste thuismatch van het seizoen tegen Borgworm. “Ik kijk uit naar het weerzien met de supporters. Ook al mogen er minder fans binnen, toch denk ik dat de sfeer in onze kleine zaal het verschil kan maken.”