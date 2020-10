Leo Van der Elst en Club YLA klaar voor derby tegen Zulte Waregem: “We zijn op onze hoede” Steve Dinneweth

01 oktober 2020

16u43 0 Sport in de buurt Club YLA heeft zijn competitiestart allerminst gemist in de Superleague. Na de 0-2-zege op het veld van Aalst en de ruime 5-2-overwinning in eigen huis tegen Genk prijkt het team van trainer Leo Van der Elst bovenaan het klassement. Zaterdag staat de derby tegen nieuwkomer Zulte Waregem op het programma.

Het vrouwenelftal van Club Brugge kreeg een heuse makeover in het tussenseizoen en werd omgedoopt naar Club YLA, een eerbetoon aan Yvonne Lahousse of bij de supporters beter bekend als ‘Vonne van de Spionkop’. “Toen ik hier twee jaar geleden begon als hoofdcoach heb ik altijd gezegd meer te willen zijn dan een voetbalploeg binnen een grote club. We zijn heel actief op de sociale media met een uiterst dynamisch team achter Club YLA. We zijn al top naast het veld. Nu is het aan ons om ook top te zijn op het veld”, aldus Van der Elst, die met de komst van Nicky Van den Abbeele en Marie Minnaert twee kleppers mocht toevoegen aan zijn kern.

‘Bluvn goan’

“Het is opnieuw de bedoeling om ook dit jaar weer een aantal talenten te laten doorstromen naar de A-ploeg. Het was met tranen in de ogen dat ik het debuut van Marie als starter bij de Red Flames beleefde. Ik roep misschien wel eens hard, maar heb ook een klein hartje”, gaat Van der Elst voort. “Ik heb een fantastische groep en ons doel dit seizoen is play-off 1, maar daartoe zullen we elke match op zijn Club Brugges moeten spelen. Alles geven en ‘bluvn goan’ dus. Ik beschik hierbij over een aantal speelsters, die het verschil kunnen maken, wat natuurlijk ook niet onbelangrijk is. Dit is hoe dan ook nog steeds een groeiproces voor mijn team. Vorig seizoen waren we er misschien nog niet klaar voor, want het verschil tussen eerste nationale en de Superleague is erg groot. We zijn bijzonder tevreden met de zes op zes, maar dit is natuurlijk nog maar het begin.”

Derby op het scherp van de snee

De Brugse trainer is op zijn hoede is voor de komst van Zulte Waregem. “Ze hebben zich inderdaad ook fel versterkt en het blijft nu eenmaal een derby. We hebben in het verleden al een paar keer tegenover elkaar gestaan en het waren altijd duels op het scherp van de snee. Ik verwacht nu zeker niks anders. Ze zullen ongetwijfeld veel kracht putten uit de zware nederlaag tegen Anderlecht, wat ik trouwens als een accident de parcours beschouw. We zullen dus op ons best moeten zijn, maar we kijken er ook heel erg naar uit.”