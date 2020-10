Lennert Teugels (derde) ziet Tom Paquot winnen in Berlare: “Nieuw parcours beviel me” Erik Vandeweyer

04 oktober 2020

10u03 0 Sport in de buurt Voor het eerst was de Memorial Fred De Bruyne geen profkoers, maar een interclub voor beloften en elites zonder contract. Die keuze van de organisatoren pakte dit jaar alvast goed uit. Na een geanimeerde wedstrijd mocht Tom Paquot de zegebloemen mee naar huis nemen. Hij haalde het van de Tartelettoboys Gianni Vermeersch en Lennert Teugels.

Het nieuwe parcours in Berlare zorgde voor een snelle wedstrijd. Lennert Teugels bevestigt. “Er werd op het bochtige parcours snel gereden, waardoor het niet eenvoudig was om weg te geraken. Halverwege de koers kon ik dan toch met vier kompanen ontsnappen. Nogal wat ploegen hadden vooraan echter geen mannetje mee, zodat er achter ons gejaagd werd. Uiteindelijk konden er in de finale nog vijf andere renners komen aansluiten.”

Late uitval

Toch kwam het niet helemaal tot een sprint. “Mijn ploeg Tarteletto had drie man in de spits. Dat overwicht wilden we uitspelen. Doordat de achtervolgers ons op de hielen bleven zitten, moesten we echter vol blijven rijden. Op één kilometer van de finish haalde Lars Daniëls uit. Dat ontregelde alles. Ik ging hem halen en zag plots dat de kopgroep in twee was gebroken. We bleven nog met zijn vieren over in de frontlinie. Gianni Marchand zat ik mijn wiel en het was de bedoeling om voor hem het pad te effenen. Misschien kon ik tweede worden, maar Tom Paquot was duidelijk te sterk op dit parcours. Hij is in vorm en wordt niet voor niets volgend jaar profrenner bij Bingoal-Wallonie-Bruxelles. Het nieuwe parcours beviel me trouwens wel. De smallere straten en bochten laten toe om meer initiatieven te nemen. Mijn podiumplaats stemt me wel tevreden, want de laatste weken draaide het op training niet echt. In de koers viel daar gelukkig niets van te merken.”

Einde seizoen

Veel grote opdrachten blijven er voor Lennert Teugels niet meer over. “De ploeg start nog in de Scheldeprijs, maar die koers is niet aan mij besteed. Voor de Brabantse Pijl zijn we reserve. De komende weken zal ik dus voornamelijk nog enkele kermiskoersen moeten afwerken. Ik probeer mee te pakken wat op mijn weg komt, maar veel is het niet.”