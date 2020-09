Lennert De Keukeleere (Olympia Wijgmaal) na verliesmatch tegen Berchem Sport: “Overwicht niet kunnen verzilveren” Stijn Deleus

24 september 2020

15u10 0 Sport in de buurt Olympia Wijgmaal is de competitie begonnen met een 1-2-thuisnederlaag tegen Berchem Sport. De manschappen van trainer De Pauw hadden op het hoofdterrein van de jeugdacademie van OHL lange tijd uitzicht op een billijke puntendeling, tot een afgeweken voorzet in de slotminuten nog leidde tot de bezoekende winninggoal.

Je zou voor minder beginnen vloeken na afloop, ook omdat verschillende jongens gewag maakten van buitenspel. Kapitein Lennert De Keukeleere bleef er echter opvallend sereen onder.

“Of het effectief buitenspel was, daar kan ik weinig zinnigs over kwijt want het gebeurde allemaal in mijn rug”, repliceert hij. “We reageerden alleszins verrast, omdat het, denk ik, bedoeld was als een trap naar doel. De bal week dan nog af op een been en zo kon die invaller aan de tweede paal binnentikken. Een spijtige zaak natuurlijk, want negentig minuten lang voelden we dat er veel meer in zat. Ik vond ons wel iets te plat aan de wedstrijd beginnen, maar nadien zijn we er erdoor gekomen en begonnen we meer en meer duels te winnen. Het was voor ons ook ideaal dat we voor rust de stand nog in evenwicht konden brengen, nadat zij de 0-1 hadden genet na een zoveelste scherpe corner. Ik had er dan ook een goed oog in dat we de klus na de pauze konden klaren. Het overwicht was er meer dan twintig minuten lang, alleen waren er nauwelijks uitgespeelde kansen. En wanneer iedereen zich dan met een gelijkspel leek te verzoenen, viel alsnog die 1-2.”

Veel potentieel

Het voordeel is dat de wedstrijden elkaar heel snel opvolgen, met de confrontatie in en tegen Hoogstraten die alweer voor de deur staat. “Klopt ja, hier eventjes van recupereren en dan zo snel mogelijk de blik naar Hoogstraten richten”, vat De Keukeleere het samen. “Je openingsmatch verliezen, kan gebeuren. Je moet er alleen over waken dat je die start niet mist. De les die ik trek, is dat er voetballend nog groeimarge is, maar het potentieel is zeker aanwezig. Als je zo’n jongen als Kalonji acties ziet opzetten langs de flank, dan weet je gewoon dat hij op korte termijn een serieuze meerwaarde zal vormen. Wie weet tegen Hoogstraten al, een ploeg waar we het de voorbije jaren altijd lastig tegen hadden. Ik denk niet dat we daar al veel punten gaan rapen zijn.”

Leergeld betalen

Als iemand dat kan weten, dan de centrale verdediger wel, bezig aan zijn achtste (!) seizoen bij Wijgmaal. “Eindelijk heb ik die kapiteinsband kunnen overnemen van Gert Stockx, een topkerel overigens”, knipoogt de 28-jarige doctoraatsstudent in de fysica. “Het is nu een fel vernieuwd en verjongd Olympia, maar dat deert me niet zozeer. De vibe zit goed en Steven is mijns inziens de juiste coach voor deze groep. Dat we de komende maanden af en toe leergeld zullen betalen, moeten we er bijnemen.”

OLYMPIA WIJGMAAL: De Corte, De Keukeleere, Alaerts (69' Struys), Benamar (85' Sabic), De Doncker, Peeters (77' Mertens), Banzuzi Lourenco, Kalonji, Dewaet, Masselis, Vandenberghe.

BERCHEM SPORT: Appels, Van Den Driessche, Vermeire, El Yazidi, Cornelissen (87' Verstraelen), Manuel, De Kuyffer, Spies, Saillart (90' Swennen), Peers, Nwokoro.

Doelpunten: 26' Spies (0-1), 36' De Doncker (1-1), 89’ Verstraelen (1-2).