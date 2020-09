Lennart Sampers (FC Gullegem) wil niet lang stilstaan bij nederlaag in Ninove: “Geen tijd om te rouwen” Piet Balcaen

27 september 2020

14u15 0 Sport in de buurt Zaterdagavond opende FC Gullegem de competitie in tweede nationale met een 1-0-nederlaag bij nieuwkomer Ninove. Veel tijd om stil te staan bij dat verlies hebben de jongens van Allan Deschodt niet. Woensdagavond staat met de komst van SV Oudenaarde al een volgende competitieopdracht geprogrammeerd. In die match gaat FC Gullegem op zoek naar sportief eerherstel.

“We wisten vooraf dat Ninove een lastige klip ging zijn om te omzeilen”, aldus Lennart Sampers. “Onze verwachting kwam ook uit. Ninove had drie dagen eerder zijn openingsmatch van de competitie, een wedstrijd in Zwevezele, gewonnen. Niet toevallig. Ninove heeft een heel sterk en ambitieus elftal dat de voorbije seizoenen een paar promoties mocht vieren. Volgens mij zullen zij probleemloos meedraaien in tweede nationale.”

Terugval

“We begonnen vrij aardig aan de match, met meteen enkele prikken van Benjamin Lutun en Robbe Dekiere. De eerste twintig à vijfentwintig minuten voetbalden we goed. Daarna konden we die positieve lijn niet meer doortrekken. We beleefden een terugval tijdens de match”, meent Sampers. “Een terugval waarvan we niet meer herstelden. Ninove nam stelselmatig de bovenhand en opende de score, toen de bal afweek op mijn bil en over de handen van Vanderbeken in doel, belandde. Zonder die deviatie had Brandon wellicht de centraal naar doel getrapte bal, kunnen afstoppen. Na die 1-0 op het uur, slaagden we er nog amper in om te reageren.”

“Ninove parkeerde de bus. Iets wat het ook in Zwevezele met succes deed”, stelt een sterk spelende Sampers, die centraal in de defensie naast Vansuypeene voetbalde. “Door het uitvallen van Monteyne werd Doornaert als rechtsachter uitgespeeld. Vansuypeene werd naast mij, centraal in de defensie, geposteerd. Daardoor zakte Vandewiele een rij achteruit en eiste Vervaecke zijn plaats op de 10 op in steun van diepe spits Dekiere.”

Vechten tegen de bierkaai

“Met de inbreng in de slotfase van Seignez wilden we nog met meer druk vooruit voetballen, maar het was vechten tegen de bierkaai. Veel tijd om te rouwen is er niet. Net zoals Ninove op zijn grote veld deed, moeten wij woensdagavond ons thuisvoordeel op de Poezelhoek benutten”, meent Sampers. “In die match moeten we uitgaan van de eigen sterkte en de positieve flow waarin we vorig seizoen zaten, terugvinden. Ik heb er alle vertrouwen in dat de neuzen van de spelers woensdag in dezelfde richting zullen wijzen. Laat ons vooral leren uit de fouten, die we in Ninove maakten”, besluit Sampers met wijze woorden.