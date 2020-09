Leko over youngster Bruny Nsimba: “Snel, een actie: hij heeft talent” Michael Vergauwen

24 september 2020

17u13 0 Sport in de buurt Wat als er iets met Dieumerci Mbokani gebeurt? Dan houden ze bij Royal Antwerp FC hun hart vast. Al is daar in hoogste nood ook nog altijd Bruny Nsimba. De 20-jarige aanvaller bewees tegen Eupen dat de Great Old op hem kan rekenen.

Nsimba scoorde de verlossende derde treffer voor Antwerp, maar het doelpunt werd uiteindelijk niet gevalideerd door buitenspel van Mbokani. De youngster gaf wel meteen z’n visitekaartje af, zag ook Ivan Leko.

“Heel jammer voor Bruny dat z’n doelpunt niet doorging”, vertelt de Antwerp-trainer ons. “Want this boy is good. Vanaf de eerste dag dat hij bij ons speelde zag ik dat hij een talent is. Een speler die we nog niet hebben in ons team. Snel, met een actie. Een moderne voetballer. Ok, hij is nog jong en heeft geen ervaring, maar je moet ooit beginnen. Voor de club is het goed dat er een nieuwe, frisse kracht tevoorschijn komt. Bruny heeft potentie. En geef toe, hij scoort daar gewoon een heel mooi doelpunt. Hij zal ook morgen tegen Kortrijk z’n minuten krijgen, want hij werkt heel hard. Hij toont dat hij iets heeft. ’t Is bovendien een vriendelijke gast die leergierig is en hard wil werken. Het is leuk om coach van hem te zijn, hij verdient zeker een nieuwe kans. Maar, zoals altijd met jonge gasten, moet iedereen rustig blijven en zal hij zelf stap voor stap progressie moeten proberen maken.”

Geen Juklerød

Wie jammer genoeg geen verdere progressie kan maken morgen, is Simen Juklerød. De flankspeler viel woensdag uit op training en haalt de uiteindelijke wedstrijdselectie niet. Extra kopzorgen voor Leko met andere woorden. Met Lamkel Zé is er namelijk nog een andere flank onbeschikbaar. Blijven over als mogelijke opties: De Pauw en Benson op de flanken, of De Laet die uit het centrum getrokken wordt en op links geposteerd. In dat laatste geval heeft Leko een knoop minder te ontwarren, want dan kunnen zowel Pius als de uit schorsing terugkerende Batubinsika centraal achterin postvatten. Over dat laatste item wou Leko nog het volgende kwijt: “Kiezen tussen Pius en Batubinsika is moeilijk. Want de ene scoorde twee keer tegen Eupen, ook al was het defensief niet perfect. Dat geldt voor heel het team trouwens. Te traag op de bal, te veel weggegeven. Met Dylan in de ploeg draaide het wél behoorlijk goed, tot hij pech had met die rode kaart. Het is fiftyfifty.” Morgen hakt Leko de knoop door.