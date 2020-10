Lede en Hamme delen de punten: “Er waren weinig uitgespeelde mogelijkheden” Stef Van Overstraeten

04 oktober 2020

19u42 1 Sport in de buurt Lede en Hamme deelden zondag de punten. De wedstrijd had niet veel om het lijf. Beide ploegen namen een helft voor hun rekening. Maar gescoord werd er niet en dus stond na negentig minuten de brilscore op het scorebord.

In een kansarm duel was er dus geen winnaar. Beide teams hadden nochtans gehoopt op de drie punten. Hamme won al een keer, Lede nog niet. “We waren erop gebrand om in onze tweede thuiswedstrijd op een rij de volle buit te pakken”, zegt Jonas De Landtsheer van Jong Lede. “Het mocht niet zijn en dat zorgt voor een ontgoocheling. Er waren weinig uitgespeelde mogelijkheden, maar toch hadden we het gevoel dat er voor ons meer dan dat punt in zat. Al moeten we ook toegeven dat er wel wat scherpte ontbrak bij ons. Na de verliesbeurt van vorige week tegen Sint-Niklaas wilden we ons herpakken, maar het was allemaal te weinig.”

Klein en slecht veld

Ook bij Hamme waren er allesbehalve tevreden gezichten achteraf. “Het was zeer lastig om te spelen op een klein en slecht veld”, vindt David Rufai van VW Hamme. “Er was niets aantrekkelijks aan de partij. Wie zou scoren won de wedstrijd. Zoveel was duidelijk. Nu is er geen winnaar, jammer genoeg, want op stilstaande fases hadden we in de tweede helft nog een paar kansen. Lede speelde gemotiveerd tegen ons. Wij lopen in de kijker omdat we gedegradeerd zijn en iedereen verwacht dat we bovenin gaan meedoen. We willen alle wedstrijden winnen. Alleen komt het er nog niet uit zoals het zou moeten. We trainen goed. Hopelijk kunnen we dat ook snel doortrekken tijdens de wedstrijden.”

Bekerwedstrijd tegen Lokeren-Temse

Volgend weekend speelt Jong Lede in de vijfde ronde van de Croky Cup tegen Lokeren-Temse. “Daar hebben we onszelf een cadeau mee gedaan”, zegt Jonas De Landtsheer. “Het is een wedstrijd voor de geschiedenisboeken en hebben er niets te verliezen. Als we onze gekende mentaliteit aan de dag leggen, dan zit er misschien een stunt in. Anderzijds merken we dat die vier voorbije bekerpartijen in onze benen kruipen en dat we na drie wedstrijden in de competitie nu twee punten hebben. Dat moet beter.”