Lebbeke wint ruim van Melsele en pakt 7 op 9: “We kunnen ook op mentaliteit punten pakken” Stef Van Overstraeten

04 oktober 2020

12u29 0 Sport in de buurt Met ruime 3-0-cijfers kon Lebbeke Melsele verslaan. Lebbeke heeft nu zeven op negen, terwijl de Waaslanders achterblijven met één punt uit drie confrontaties. “Als we doelpunten in cadeauverpakking blijven aanbieden, dan worden we een vogel voor de kat”, aldus trainer Sven Eeraerts.

Het ging snel in het duel tussen Lebbeke en Melsele. Al na drie minuten belandde de bal in doel. Getekend Thibau Dierickx. “Ook bij de verdubbeling van de score had ik een voet”, zegt hij. “Ik voel me goed in Lebbeke na mijn jeugdopleiding bij Zulte Waregem en het spelen in het eerste elftal van Schelde in derde provinciale. Ik heb duidelijk mijn draai gevonden bij mijn nieuwe ploeg. In de voorbereiding scoorde ik zes keer. En nu heb ik mijn tweede treffer gemaakt in de competitie. Daarmee bedank ik voor het vele vertrouwen die de trainer in mij heeft. Het was sportief manager Gunther Impens die me bij Schelde weghaalde en me deze kans gaf. Het werd uiteindelijk 3-0, maar het had zeker nog meer kunnen zijn. Melsele kreeg weinig tot niets bij elkaar gespeeld.”

Drie keer punten gepakt

Lebbeke pakte in de drie voorbije wedstrijden telkens punten. “We hebben zeven op negen, wat niet slecht is”, vertelt Dierickx. “We hadden liever het maximum gehad, al zijn we blij dat het draait. We kunnen ook op mentaliteit punten pakken en dat is wat de coach wil zien. We willen graag elke wedstrijd winnen en als de ambitie is om mee te draaien bovenin, dan moet dat de instelling zijn. De overwinning tegen Melsele bewijst dat het naar behoren gaat.”

“Goals in cadeauverpakking”

Bij Melsele heerste er verslagenheid na de trip naar Lebbeke. “Na twee minuten in de eerste helft en ook na twee minuten in de tweede helft gaven we twee doelpunten weg. In cadeauverpakking na individuele fouten”, verduidelijkt trainer Sven Eeraerts. “Als we zo wedstrijden blijven uit handen geven, dan worden we een vogel voor de kat. We zijn nochtans niet van het kastje naar de muur gespeeld. Ook al hebben we na drie wedstrijden nog maar één punt. We hebben tegen Overijse gelijkgespeeld wat niet slecht is. En tegen Bambrugge hadden we altijd moeten winnen. Tegen Lebbeke hebben we echter geen seconde aanspraak kunnen maken op een punt of meer. Volgend weekend ontmoeten we met Lochristi opnieuw een klepper en nadien komen de wedstrijden waarin het moet gebeuren. Ik kan nog tien keer een theorie op het bord schrijven, maar als we doelpunten in geschenkverpakking blijven aanbieden, dan schiet daar niets van over.”